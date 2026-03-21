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屏東竹田頓物驛開幕 鐵道歷史建築化身旅宿餐廳

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東「竹田頓物驛」今天開幕，歷史場域經活化再生後，結合客家文化、鐵道歷史、餐飲與旅宿機能，帶動觀光。記者潘奕言／攝影
屏東「竹田頓物驛」今天開幕，歷史場域經活化再生後，結合客家文化、鐵道歷史、餐飲與旅宿機能，帶動觀光。記者潘奕言／攝影

屏東「竹田頓物驛」今天開幕，這棟承載百年鐵道記憶的歷史場域，經活化再生後，結合客家文化、鐵道歷史、餐飲與旅宿機能，成為竹田文化觀光據點。下午剪綵啟用儀式後舉辦「客家沉浸式劇場祈福宴」，透過戲劇、音樂與客家料理的沉浸式體驗，展現客庄文化。

竹田頓物驛工程分為三期，第一期改善園區環境與動線，提升整體景觀與休憩品質；第二期則將台鐵倉庫與舊站長室改造為住宿、餐飲與展覽空間，保留倉庫桁架結構與歷史風貌；第三期為歷史建築改善工程，逐步完善園區整體風貌。

今天下午剪綵啟用儀式，由客家委員會主委古秀妃與屏東縣長周春米共同主持。周春米表示，竹田是深具客家文化的慢城小鎮，由歷史空間再生打造的竹田頓物驛，結合客家特色餐飲、青年旅宿、藝文展演空間與日式獨棟住宿，將成為旅人停留與感受客家文化的重要據點。

晚間也舉辦「客家沉浸式劇場祈福宴」，一推出馬上秒殺。結合客家傳統祈福文化、戲劇表演與客家料理，讓民眾在品嘗美食的同時，也感受客庄文化的文化。縣府表示，期待竹田頓物驛成為南台灣重要的文化旅遊據點，吸引更多旅人到屏東慢旅行、慢生活。

屏東「竹田頓物驛」今天開幕，並舉辦「客家沉浸式劇場祈福宴」。記者潘奕言／攝影
屏東「竹田頓物驛」今天開幕，並舉辦「客家沉浸式劇場祈福宴」。記者潘奕言／攝影

屏東「竹田頓物驛」今天開幕，有改造後的民宿可供旅客住宿。記者潘奕言／攝影
屏東「竹田頓物驛」今天開幕，有改造後的民宿可供旅客住宿。記者潘奕言／攝影

屏東「竹田頓物驛」今天開幕，有背包客旅棧可供旅客住宿。記者潘奕言／攝影
屏東「竹田頓物驛」今天開幕，有背包客旅棧可供旅客住宿。記者潘奕言／攝影

鐵道 古秀妃 屏東

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