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CITY COP氣候峰會高雄登場 12城市代表齊聚共築淨零城市藍圖

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
第三屆「CITY COP城市氣候峰會｣匯聚10個國家、12個城市代表於高雄盛大揭幕。圖／高雄市政府提供
第三屆「CITY COP城市氣候峰會｣匯聚10個國家、12個城市代表於高雄盛大揭幕。圖／高雄市政府提供

高雄市政府攜手ICLEI舉辦的城市氣候峰會，今在高雄展覽館揭幕，來自10個國家、12個城市代表齊聚，市長陳其邁致詞說，高雄正加速數位與淨零雙軸轉型，盼藉CITY COP激盪新的氣候治理模式，實現共好城市。

與會城市包含南韓、馬來西亞、澳洲、日本等，以從減碳到共好、從承諾到行動兩大主軸探討如何把科學證據、智慧科技與AI工具，導入城市治理，提升決策效能，加速氣候行動落實。

面對全球氣候變遷，陳其邁指出，高雄推動淨零轉型逐步建立制度，2022年成立淨零大聯盟，2023年完成自治條例立法，並建置相關子法與碳管理平台，同時成功爭取中央碳權交易所設於高雄，強化碳市場機制運作。

此外成立「淨零學院」核發逾2600張國際證照，推動市府團隊取得碳盤查、碳足跡、碳中和與綠色金融等ISO專業認證，從公部門帶頭落實減碳治理。

陳其邁表示，2024年高雄溫室氣體排放量降至5008萬噸，較2005年減少1606萬噸，減幅達24%，另完成首期碳預算，將推進第二期規劃，同時與清華大學合作推動35項碳權計畫，預計年底再新增16案，擴大碳資產應用。

陳其邁透露，近期赴美參訪亞利桑那大學生物圈2號實驗場域，對於城市氣候治理與系統性思維帶來啟發，未來將持續借鏡國際經驗，提升政策深度與執行力。

高雄市長陳其邁。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁。圖／高雄市政府提供

氣候峰會 碳權交易所 高雄

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