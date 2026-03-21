高雄智慧城市展 AIoT消防系統成亮點

「2026高雄智慧城市展」今天邁入第2天，今年規模創下歷年新高。其中高雄消防設備大廠永揚消防首度受邀參展，推出「AIoT消防安全管理系統」，以數位孿生技術強化企業自主風險管理。

今年高雄智慧城市展以AI物聯網、智慧交通與淨零科技為核心。永揚消防展示新系統利用AI動態浮動閾值技術，有效過濾粉塵與水氣，解決傳統消防設備易誤報的痛點。高雄市消防局長王志平昨天也特地走訪攤位了解實際運用。

業者張來川表示，當火警發生時，這個系統可以即時精準定址，管理者可透過APP即時掌控廠區狀態，並迅速與現場消防指揮官接軌，完整呈現受困人員位置、化學品分布、即時影像等，甚至能遠端操作排煙捲門等消防設備，引導人員避難及輔助消防隊制定戰術，避免人員貿然進入危險區域。

張來川表示，「消防法」修法後企業面臨的合規壓力劇增。新法針對火災時未即時提供廠區資訊的行為，大幅調高罰鍰上限至新台幣1000萬元，情節嚴重者更面臨刑責。智慧消防系統能協助企業從「被動警報」轉向「主動戰情防護」，是降低災害風險與合規成本的核心關鍵。

此外，因應智慧城市與淨零轉型趨勢，業者也展示了配備D類功率擴大機的火災廣播主機。相較於傳統設備，新技術能節省近5成電費，廢熱量降低68%，並縮減50%的機房空間需求，低耗熱的特性不僅提升系統穩定度與耐用性，更讓設備擺脫巨型散熱片的束縛。