高雄三民鳳山鳥松3區54里民眾快儲水 明停水12小時

高雄市自來水公司第七區管理處明將配合台電管線地下化施工停電停水，包括三民區本館里、鼎強里、寶泰里、灣愛里等44里，以及鳳山區武慶里等7里和鳥松區夢裡里、大華里和鳥松里等3里，明天早上8時到晚上8時將停水12小時，民眾快儲水備用。

自來水公司第七區管理處公告指出，為配合台電仁大長庚線及仁資分歧線架空線路地下化施工停電停水，明天以下區域將從早上8時到晚上8時將停水12小時。

停水區域包括三民區本館里、本和里、鼎強里、鼎力里、本上里、本安里、本武里、寶泰里、寶德里、本揚里、寶獅里、本文里、寶業里、寶慶里、寶國里、寶民里、寶龍里、寶安里、寶盛里、寶華里、灣中里、灣利里、灣勝里、灣華里、正順里、正興里、灣復里、灣愛里、灣子里、安發里、安吉里、安寧里、安康里、灣成里、博惠里、鼎盛里、鼎金里、鼎中里、鼎西里、寶興里、本元里、寶珠里、寶玉里、寶中里等44里。

另鳳山區忠孝里、武慶里、新武里、中和里、忠義里、武漢里、新強里高速公路以西的7里，以及鳥松區大華里、鳥松里、夢裡里。