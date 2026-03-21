謝金燕回歸掀熱潮！ 大港開唱今、明登場 周邊封路啟動交管

2026大港開唱今、明兩天登場，12座舞台區分布在高雄港蓬萊港區、駁二藝術特區，超過百組音樂人輪番登台演出，預計吸引大批樂迷湧入，高市交通局表示，會場周邊道路將實施交通管制與封閉，呼籲多加利用大眾運輸並配合交通疏導。

交通局指出，這次交通管制範圍涵蓋大勇路、大義街、新化街、必信街、光榮街、苦光街及大智路等路段，其中新化街將全線封閉，大勇路與大義街則自底端至必信街口進行封閉，必信街、大勇路至大義街段亦列入管制範圍。

光榮街、苦光街與大智路底至必信街口路段同步實施封閉措施，周邊道路依現場狀況進行交通引導，請民眾配合現場人員指揮。

駁二停車位數量有限，善用公共運輸系統，搭乘捷運橘線至O2鹽埕埔站下車，步行約10分鐘，或搭乘輕軌於C11真愛碼頭站、C12駁二大義站及C13駁二蓬萊站下車，即可抵達會場。因人潮眾多，若有開車需求，將車輛停放於捷運沿線周邊停車場，再轉乘大眾運輸前往會場。

主辦單位表示，今年舞台歷年最多，主舞台包括南霸天、女神龍、海龍王，另有卡魔麥、海波浪、藍寶石、大雄丸等特色舞台，打造多元風格音樂場景。

海外卡司陣容涵蓋日本至北歐芬蘭等國，日本創作歌手milet、人氣樂團AiNA THE END，以及英國搖滾樂團The Birthday等指標藝人登台，並集結NOVELISTS、TSS、VARIALIZE等重型樂團，帶來跨文化、多語系的音樂交流，此外結合跨界元素則邀請到國際賽事應援團體與DJ演出。

延續人生音樂祭概念，將有跨世代音樂人共同演出，包括鄭宜農、揚帆、陳亞蘭等人，謝金燕睽違多年重返大港舞台，已有大批歌迷引頸期盼。

去年廣受好評的MEGA GALA夜間派對再度粉墨登場，主打Y2K風格與跨界舞台設計，結合舞蹈、燈光與影像，營造大型音樂派對氛圍，並透過ACG與經典曲目混搭，預料吸引年輕族群參與。

大港開唱節目表。圖／高雄市文化局提供

高市交通局提醒，大港開唱周邊道路將實施交通管制與封閉，呼籲多加利用大眾運輸工具抵達會場。圖／高雄市交通局提供