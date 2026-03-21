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消防隊墓區防火 用大聲公宣導「四不一要」

聯合報／ 記者徐白櫻林保光／高雄報導

客家習俗農曆年後開始掃墓，但高雄美濃、六龜近年因掃墓用火不慎衍生火燒山的事件頻傳。山林大火滅火不易，甚至須出動直升機取水滅火，另由地面人員支援，避免延燒民宅，消防局要求加強巡邏轄區公墓，並以無人機高空巡查熱源，強化墓區防火管理。

因應清明祭祖，內政部今年元月已發函地方政府，掃墓減少用火，環境部建議以功代金或以米代金，進行環保祭祀。但據消防局調查，歷年此時節發生的火警多與隨意燃燒雜草、亂丟菸蒂及焚燒金紙等人為行為相關，若氣候乾燥且風勢助長，往往釀成不可預知的損害，呼籲民眾掃墓時務必隨身帶水、預防火災

高雄市消防局表示，掃墓期間有些消防分隊會利用「大聲公」廣播，提醒民眾勿隨意燃燒紙錢及雜草；並以無人機辨識異常熱源與煙霧狀況，迅速掌握火點位置、火勢規模及可能延燒方向，縮短搜尋時間。

「重點是四不一要」，消防局提醒掃墓民眾，除草不用火、菸蒂不亂丟、紙錢不燃燒、爆竹不燃放，垃圾要帶走，才能杜絕火災隱憂。依消防法，未經申請許可於田野引火燃燒可處三千元罰鍰。依空氣汙染防制法，焚燒雜草造成空氣汙染，可處一千二百元至十萬元罰鍰，不慎引發火災，將涉及公共危險罪，民眾千萬不要誤蹈「法律紅線」。

火災 環境部 地方政府

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