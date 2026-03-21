天乾物燥易起火 高雄3月已有73件山林火警

中南部面臨五十年來最大乾旱，日前高雄美濃九芎林山區大火灌救兩天才熄滅，六龜林班地則燒毀三公頃，高雄三月已發生七十三件雜草及山林火警，山區消防員打火累、市區人力也要輪流進駐支援。目前燕巢、田寮已列為山林火警最危險等級。

高市消防局統計，二○二四年一至三月，高雄共發生二三五件山林雜草火警、二○二五年同期降為一一○件，今年初至今則發生二六七件，創近三年新高，消防局與林業保育署疲於奔命。

以美濃火燒山為例，因林地乾燥且欠缺水源，共燒毀十四公頃國有林地。山林滅火難度高，消防局申請直升機協助滅火，須從山下民宅水池或美濃湖吊掛水袋至空中灑水。

美濃居民說，淺山種植許多竹子，這段時間降雨少、環境十分乾燥，地面堆疊大量竹葉及枯枝，只要出現一點火花，整個山可能燒起來，雖然起火點距離住家超過兩公里，大家還是提心吊膽，無法安眠。

「大家都很累！」基層消防員無奈說，山區若發生火警，市區各分隊可能需要進駐山區，輪替支援山區分隊的一般勤務，市區出勤量原本就大，一天上班九小時，若要抽人力去山區，可能持續待勤，上班時數達十六小時。

有消防員表示，市府承諾今年會增加消防人力，但新人到任，也有人退休，消防署分發下來，分隊可能只增加一人，「感覺不到人力增加」。

林業保育署屏東分署指出，全台建置林火風險評估系統，如果特定行政區的林火天氣指數危險等級達七日以上，將被列為細胞簡訊發送地點。

依據以往森林火災紀錄，高雄好發地點為田寮、燕巢、杉林、美濃、六龜、甲仙，其中田寮及燕巢的天氣指數是最危險等級，必須非常注意防火，不然很容易發生森林火災。