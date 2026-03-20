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看診先掃碼！高雄市推登革熱TOCC問券 填答最高抽1萬元禮券

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
看診先掃碼！高雄推登革熱TOCC問券，填答最高抽1萬元禮卷。圖／高雄市衛生局提供
看診先掃碼！高雄推登革熱TOCC問券，填答最高抽1萬元禮卷。圖／高雄市衛生局提供

高雄市首創全國600家診所建置登革熱TOCC問卷系統，把傳統仰賴逐一詢問流程，轉為一掃即填的數位問卷，讓防疫從被動問診轉為主動監測揪出染疫病患，今年宣布加碼祭出抽獎誘因，最高可抽中1萬元禮券

衛生局今在復健科診所推廣TOCC，模擬一名自東南亞返國民眾，因肌肉痠痛就醫，在醫護人員引導下，只需拿出手機掃描QR CODE，幾分鐘內完成旅遊史、職業別、接觸史與群聚史，資料即時傳送醫師，大幅縮短問診時間，讓登革熱潛在病例更早被發現。

醫師蔡昌學表示，民眾看診前填答TOCC可自我健康評估，也幫助醫師診治、縮短通報隱藏期，提升登革熱防治效率。

衛生局表示，為提高防疫決心，即日起至5月底推出填問卷抽好禮，只要到全市TOCC合約診所就醫，掃描專屬QR CODE完成填答，就能參加抽獎，每月最高可抽中1萬元禮券，另有千元與百元禮券名額，讓防疫多了小確幸。

衛生局提醒，登革熱防治關鍵仍在早期發現，若民眾自高風險地區返國14天內出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等症狀，盡速就醫。

看診先掃碼！高雄推登革熱TOCC問券，填答最高抽1萬元禮卷。圖／高雄市衛生局提供
看診先掃碼！高雄推登革熱TOCC問券，填答最高抽1萬元禮卷。圖／高雄市衛生局提供

東南亞 醫護人員 禮券

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