高雄智慧城市展登場 高雄AI主權應用被視為城市治理典範

2026高雄智慧城市展今天登場，匯聚逾200個產官學研機構與國際城市代表，展現高雄蛻變為智慧治理城市的成果。高雄市長陳其邁表示，在輝達GTC大會上，高雄主權AI應用規模與場景領先全球，朝AI City邁進，已被視為城市治理典範，但多數城市仍停留在實驗階段。

這次展會以「數位與綠色」雙軸轉型為核心，由華碩、鴻海及30多家企業共同打造的AI CITY主題館，展攤超過500攤，內容涵蓋5G AIoT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、氫能應用及智慧交通等多元解決方案，3天展期將舉辦逾20場跨領域論壇，預計吸引超過4萬人次參與。

其中高雄近年推動的「燈塔計畫」，結合NVIDIA等國際企業，導入視覺語言模型（VLM）與生成式AI，應用於交通管理、淹水監測、道路維護與環境治理，形成可複製輸出的治理模式。

台灣智慧城市產業聯盟會長胡書賓指出，「城市主權」時代來臨，AI已成為治理核心能力，高雄以主權城市計畫為核心，導入視覺化預，資料驅動與模型應用，建立完整AI治理架構，展現台灣在全球AI產業鏈的關鍵角色。

智慧醫療方面，今年高雄16家醫院與學界合作，展示失智症早期診斷、肌少症檢測與吞嚥照護等臨床AI應用，顯示AI已深入醫療服務各層級，從教育端到醫療現場全面落地，打造全齡友善照護體系。

經濟部政務次長江文若說，全球AI需求帶動台灣經濟強勁成長，台灣去年經濟成長率達8.68%，去年的高基期之下，今年預估仍可達7.10%，展現強勁動能。

智慧城市未來須朝「數位韌性、智慧治理、永續發展」三大方向推進。中央將持續投入技術研發與制度建設，並以高雄作為關鍵示範城市，推動台灣智慧城市方案輸出國際。

「高雄在國際AI舞台，已被視為城市治理典範」，陳其邁市長說，過去一年，高雄與NVIDIA合作「智慧高雄主權AI燈塔計畫」，導入視覺語言模型（VLM）等先進AI技術，涵蓋交通、淹水、道路坑洞及環境清潔等4大類型，透過AI即時分析城市影像資料，協助市府掌握城市運作狀態並提升交通管理、防災應變與市容維護效率。

陳其邁表示，高雄也與美國、日本建立半導體與AI產業合作，強化供應鏈韌性，並發展氫能與淨零技術，回應氣候挑戰。此外隨著AI技術從模型訓練邁入推論階段，對算力需求大幅提升，「電力就是算力，算力就是國力」，台灣在電力與算力等基礎設施仍有強化空間，這也是未來發展關鍵。

這次展會以「數位與綠色」雙軸轉型為核心，由華碩、鴻海及30多家企業共同打造的AI CITY主題館，展攤超過500攤，預計吸引超過4萬人次參與。記者劉學聖／攝影