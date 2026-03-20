美濃紅豆與六龜寶來土窯胖聯姻 紅豆南瓜土窯胖今日誕生

高雄美濃區農會今天舉辦「當美濃紅豆娘遇到六龜寶來土窯胖」新品上架發表會，以擬人化方式為美濃紅豆與六龜柴燒麵包舉辦跨界婚禮，最後順利誕生「紅豆南瓜土窯胖」，呈現傳統農產與手作烘焙的創新風味，也為清明節增添一項創意祭祖供品。

本次活動以婚禮形式呈現，象徵「美濃紅豆娘」與「六龜土窯胖」的浪漫邂逅與幸福結合後產生聯名產品 「紅豆南瓜土窯胖」。新產品融合美濃蜜紅豆餡與寶來柴燒手工土窯胖，選在清明節前夕發表，可當民眾祭祖追思與共享團圓的特色供品。

美濃農會總幹事鍾清輝表示，美濃蜜紅豆餡是去年推出的優質產品，嚴選高雄9號紅豆，並以高溫高壓滅菌技術製成，保留天然香甜與營養，口感綿密細緻，並榮獲2025年Good評鑑肯定。無論甜湯、麵包或甜點皆十分搭配，是美濃在地農產創新加工的代表。

六龜寶來人文協會執行長李婉玲說，「土窯胖」是檨仔腳文化共享空間限定的柴燒手工麵包，採用自然素材打造的柴燒木土窯，以龍眼木生火烘焙，搭配天然酵母與在地食材製作。麵包外皮金黃酥脆、內層Q彈柔軟，並帶有淡淡龍眼木香氣，是結合自然與文化特色的地方美味。

樹德科技大學行銷管理系副教授黃慶源指出，今天的聯姻背景十分有趣，主要是因為美濃農會未來超市店長劉美禎與六龜寶來人文協會執行長李婉玲同為樹德科技大學校友，兩人碰面時談及地方創生與在地特色產品，意外激盪出合作火花，促成「土窯胖把美濃紅豆娘放入心坎裡」的創意聯名構想，希望透過創意行銷推廣高雄山城與客庄特色農產，促進地方產業合作與觀光發展。

「紅豆南瓜土窯胖」即日起在美濃區農會未來超市正式上架，每周六、日限量供應，3月31日以前另享第2顆優惠，訂購電話為（07）6815001、預購表單: https://forms.gle/K9fjtdqoDrfbpcRt6。

高雄美濃農會今天舉辦新品麵包「紅豆南瓜土窯胖」發表會，參與來賓現場體驗製作。圖／樹德科大提供

高雄美濃農會今天舉辦新品麵包「紅豆南瓜土窯胖」發表會，窯烤麵包會帶有淡淡龍眼木香氣。圖／美濃區農會提供