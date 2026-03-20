防非洲豬瘟禁廚餘餵豬1年輔導期 屏東黑豬農憂黑豬產業恐消失

屏東縣是養豬大縣也是全國黑豬產業基地，因應非洲豬瘟，全面禁廚餘餵豬，黑豬產業今年面臨轉型期，屏東縣黑豬飼養畜牧協會今會員大會，理事長方志源憂心說，雖然這一年可使用動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料餵豬，持續爭取讓這兩樣能納入飼料法修法，且要設蒸煮中心，「若全面禁止，黑豬產業恐消滅！」。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會今在內埔鄉舉行會員大會，縣府農業處、農業部等派人與會，方志源在會中喊話要設蒸煮中心，更希望能持續開放禽類屠宰下腳料與動物性廢渣持續餵養。

方志源說，他們也向立委鍾佳濱反映，希望將飼料法修法，納入下腳料、植物性殘渣等，名稱改為「飼料來源循環再利用」，盼能盡快修法，讓黑豬產業有出路，「現在政策不定，濛濛渺渺」，黑豬最後恐被淘汰。

屏東黑豬有其特色與基因，屏東客家六堆黑豬因飼養圈封閉是台灣純種豬，大多用廚餘餵養黑豬。屏東縣黑豬飼養畜牧協會90名會員。去年因台中爆發非洲豬瘟影響，當時許多飼養黑豬都退場。根據統計，屏東縣原本使用廚餘飼養養豬場98場，今年1月申請使用畜禽下腳料僅31場，場數銳減。

屏東縣議員蔣家煌也是協會成員，蔣家煌說，大家要團結，持續爭取成立全國黑豬總會，除屏東縣外，集結桃園市、新北市、台中市等飼養黑豬的農民，大家齊心度過難關，讓黑豬產業永續。

會員大會中，協會推出「國產黑豬肉美食」推廣會，黑豬肉美食逐一呈現，方志源說，黑豬肉不僅是傳統食材，也有推向高端餐飲市場的潛力，現場有黑豬肉燥、黑豬鹹豬肉、黑豬肉製作的小封肉、黑豬肉腿庫，黑豬肉香腸，吃起很有嚼勁，黑豬排骨湯不會太油膩，很清香。

方志源說，屏東黑豬飼養期長，肉質彈牙無腥味，富含高量不飽和脂肪酸，跟西班牙伊比利豬相比毫不遜色，他憂若年底政策未修改，會讓離開黑豬產業人越來越多，希望爭取引進日本已行之有年蒸煮中心，中央已核准屏東三場，鹽埔、內埔與萬丹鄉，但相關程序仍在進行中，若未來卡關，恐影響產業；黑豬價格也上漲到100元以上甚至110元，讓屏東黑豬品牌化及高規格化。

立委鍾佳濱說，台灣飼料來源黃小玉近9成仰賴進口，前陣子荷姆茲海峽封鎖，讓各國面臨物料進口短缺，連帶影響糧食、能源自主性，若畜牧業能減少進口飼料依賴，將有助台灣糧食安全提升。他也呼籲，食材加工後剩餘，在防疫與食安前提，應優先作為飼料原料，讓下腳料變為黃金，達到永續循環再利用的多贏。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會今會員大會，希望黑豬業者團結，也朝著成立全國黑豬總會目標。記者劉星君／攝影