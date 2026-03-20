祖孫同校情牽70年 中正國小111年校慶「三代同堂家庭」動人

金門最大國小～中正國小今日迎來創校111週年校慶，校園洋溢熱鬧與溫馨氛圍，從學生展演、傑出校友與資深教職員表揚，到校友齊聚同歡，其中最引人動容的，是「三代同堂」校友家族表揚，12組跨世代家庭同場見證，讓百年校史化為一段段延續至今的生命記憶。

校方指出，這些「三代同堂」校友家庭從祖父母、父母到子女三代皆就讀或服務於中正國小，有的橫跨超過70年校史，親身經歷學校從早年克難辦學到現代化校園的轉變，也讓「一所學校、三代人生」的情感具體呈現。

現年87歲的校友陳水吉回憶，童年求學時需自備椅子，沒有課桌，課本更是老師以白報紙裝訂而成，學習環境簡陋；如今子孫仍在同一校園求學，見證教育條件的巨大轉變，也讓一家三代共享同一段校園記憶。

李明煒家族則展現校園與地方生活的緊密連結。身為早期金城國小第二屆畢業生的李明煒，曾是校內跳高紀錄保持人；其子李志翔自小在校園旁長大，家中經營的小吃店供應福利社餐點，成為學生共同回憶。如今第三代仍在校就讀，讓味覺與校園記憶跨世代延續。

此外，葉長雯家族三代投身教育，外公與母親皆為校友並回校任教；何莉莉家族則從傑出校友、現任教師到在校學童，三代與校園緊密相連，校園一景一物皆承載家族情感。

今年校慶同時表揚24位傑出校友，包括郭哲來、許志祿、翁振傑、王宇林、陳榮昌、李廣榮、李閩峰、林黛琿、李瑩映、王麗娟、盧春雄、李光杏、鄭向廷、倪威仁、楊珮瑤、許俊麒、李清楠、楊杰頤、蔡可賓、薛德民、盧懷浯、徐四坤、黃震宇、房寶鍈，分別在教育、醫療、學術、公共服務與產業領域表現卓越，成為學弟妹典範。

代表致詞的傑出校友李閩德以自身經歷勉勵學弟妹，指出人生如同一場長途旅程，不必急於比較，應保持好奇、接納不完美，並以溫柔與同理心面對世界，在不斷嘗試中找到自己的方向。

除情感傳承外，校慶也展現多元教育成果，學生透過舞蹈、音樂與讀者劇場演出，結合金門話與英語，呈現校史與文化；校慶紀念曲《浯江咱的名字》首度發表，凝聚校友情誼與認同。

校長陳為信表示，中正國小從書院義學發展至今，是歷任師生與家長共同努力的成果，111年是里程碑，更是新起點，未來將持續深化閱讀、科學與美感教育，培養學生多元能力與國際視野，讓孩子在多元學習中找到方向，帶著「勤誠」精神走向更寬廣的世界。

金門最大國小～中正國小今日迎來創校111週年校慶，學校還邀請貴賓一起上台合切蛋糕並合影。記者蔡家蓁／攝影

金門最大國小～中正國小今日迎來創校111周年校慶，包括副縣長李文良、中正國小學生家長會長葉杭、校友會理事長許燕輝、金馬聯合服務中心執行長吳增允、金城代表會主席郭永隆（由左至右）等人都到場祝福。記者蔡家蓁／攝影

中正國小今日迎來創校111週年校慶，學校頒獎表揚傑出校友並合影。記者蔡家蓁／攝影

中正國小今日迎來創校111週年校慶，學生的精彩表演，頗受好評。記者蔡家蓁／攝影

中正國小今日迎來創校111週年校慶，由金城鎮公所主秘許世丞頒獎表揚傑出校友李光杏（右二）。記者蔡家蓁／攝影