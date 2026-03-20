澎湖慶祝農民節 農改場推廣種春季百香果

農業部高雄區農業改良場利用簡易網室設施及電照方法延長光照時間，成功在澎湖種出高品質春季百香果，高雄農改場長羅正宗今天在澎湖慶祝農民節大會中，鼓勵農民投入種植，增加收益。

澎湖各界慶祝115年農民節大會今天舉行，農會理事長陳天想、澎湖縣政府參議王國裕、議長陳毓仁、高雄區農業改良場長羅正宗及農漁局長陳高樑等人出席，並表揚各農政單位推薦的模範農民，也慰勉農民一年來的辛勤付出。

農業部農田水利署高雄管理處長呂文豪、七星管理處長陳聖義及羅正宗等人，分別就澎湖農業韌性發展、旱作管路灌溉用水，以及利用簡易網室與電照延長光照成功種植春季百香果等議題進行專題報告，期盼因應農業人力老化、缺工及灌溉用水等問題，提供農民生產參考，提升收益。

農會總幹事陳邦碩表示，農會目前存款約新台幣58億元，放款約32億元，存放比約60.63%，營運績效較往年提升，感謝農民對農會的支持。

今天表揚名單有縣長獎得主呂世強、高嘉惠、鄭黃淑女等3人，及高雄農改場、農糧署及各農政單位推薦的模範農民包括許政忠、吳寶蓮、王曉嬋、葉勝利、陳德富、辛盧寶蓮、徐元春、許則兄、吳美菜、陳林春微、孟陳素月、陳神吉、陳呂月光、歐金有、林良存、蔡秀敏、楊淑玲等人。