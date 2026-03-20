「龍抬頭」迎恩主公聖誕 陳福海率團隊古禮祭祀、祈福金門

農曆二月二日「土地公生」、俗稱「龍抬頭」，同時也是唐代開浯恩主公陳淵聖誕之日，金門縣長陳福海今天率縣府主管前往上香致敬，陳福海率縣府團隊循古禮上香致敬，感念陳淵千餘年前率12姓氏開墾金門之功，並祈求風調雨順、合境平安。

典禮於上午9時30分展開，由陳福海擔任主祭，庵前村長老陪祭，副縣長陳祥麟、秘書長張瑞心及金城鎮長李誠智與縣府各局處主管與祭，儀式依序進行上香、獻花、獻爵、獻饌、獻果品、宣讀祝文及獻金帛，最後全體行三鞠躬禮，場面莊嚴隆重。

祭典結束後，陳福海逐一與地方長老、鄉親寒暄，傾聽基層建設意見，展現親民作風。其中，一位高齡90歲、長年旅居海外的庵前女兒陳淑昭，連續20多年自美國返鄉參與祭典，並長期低調捐助醮慶壽桃、齋席及神尊衣裝，善行感動在場人士。陳淑昭很低調，一直說「這些都是她應該做的」，縣長陳福海到場時聽聞陳淑昭的事蹟後也相當感佩，還特別跟她說，現在做善事要讓大家都知道，才能拋磚引玉，陳福海還特別致贈紀念酒表達敬意。

金門牧馬侯祠管委會主委林有禮向陳福海反映，村中長輩多，甚至很多來此拜拜都是長輩，但廟前的台階相當不便長者入內參拜，望縣府協助改善，做活動式的無障礙設施；陳福海對此表示，牧馬侯祠為縣定古蹟，涉及文資相關規範，當下交辦文化局與金城鎮長李誠智一起研議，協助改善動線空間，讓長輩們都能更方便出入參拜求平安。

庵前社區發展協會理事長陳金塔也提出飛機噪音問題，盼環保局能協助監測，縣府表示將納入評估。

金門地方信仰中，陳淵被尊為「牧馬侯」與「開浯恩主公」，相傳唐代時期，他率領12姓氏至庵前豐蓮山麓駐紮牧馬、開墾拓荒，奠定金門發展基礎。後人於駐地建祠奉祀，世代香火不絕，成為地方重要精神象徵，每年聖誕祭典，吸引數百名信眾參與，凝聚社群情感與歷史記憶。

農曆二月二日是唐代開浯「恩主公」陳淵聖誕之日，金門縣長陳福海（左二）今天率縣府主管前往上香致敬，與地方長老、鄉親寒暄，傾聽基層建設意見。記者蔡家蓁／攝影

農曆二月二日是唐代開浯「恩主公」陳淵聖誕之日，金門縣長陳福海（左三）今天率縣府主管前往上香致敬，並與高齡90歲、長年旅居海外的庵前女兒陳淑昭（右二）相談甚歡。記者蔡家蓁／攝影