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半導體S廊帶帶動生育潮 國軍岡山分院重啟婦幼醫療照護

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
軍醫局代理局長陳元皓（左）今天南下主持國軍左營總醫院岡山分院14床呼吸照護及婦產科病房啟用典禮。記者郭韋綺／攝影
軍醫局代理局長陳元皓（左）今天南下主持國軍左營總醫院岡山分院14床呼吸照護及婦產科病房啟用典禮。記者郭韋綺／攝影

斥資逾3千萬元整建，國軍左營總醫院岡山分院今天啟用14床呼吸照護及婦產科病房，補足長照及產後護理缺口，因應半導體S廊帶動大岡山地區醫療需求，未來將持續擴充醫療量能，包括規劃設置心導管室與核磁共振MRI等設備，結合左營總院資源，朝區域型醫療中心發展。

軍醫局代理局長陳元皓表示，岡山分院過去2019到2021年新冠疫情期間，肩負重症和專責病房，長時間在防疫體系承擔重要任務，如今疫情過去，病房不能閒置而是要重新活化，回到在地醫療本身的需求，轉型成為婦幼、護理及一般醫療用途。

陳元皓指出，大岡山地區的人口結構正在改變，以往高齡人口比例高，慢性病、心血管、代謝性疾病的需求一直很明顯，現在不一樣，隨著半導體S廊帶往南發展，橋頭科學園區、周邊產業進來，開始有很多年輕人、年輕家庭進駐，直接帶動新生人口的增加。

他說自己出身新竹，感受到高科技產業進駐後，城市家庭結構改變，婦幼醫療需求也跟著上來，岡山未來也會走向同樣發展模型，現在就要提前準備。

陳元皓說，這次病房不只是空間調整，而是因應產業與人口變化，重新布局醫療服務，也會持續強化人才培育，結合國軍醫療體系資源，希望提供大岡山更高品質、更完整醫療照護。

院方說明，大岡山涵蓋多個行政區，服務人口約30萬人，其中高齡人口比例偏高，對慢性病、心血管及代謝性疾病醫療需求殷切。

這次因應長照需求新設14床呼吸照護病房，讓病況穩定但仍需專業照護的患者，有長期停留的醫療場域，也讓家庭照顧者暫時卸下壓力，此外婦幼醫療服務曾經中斷6年，因此重新規劃產婦單人套房，提供完善的產前檢查、分娩及產後照護服務。

未來著重醫療人才培育，以因應未來產業發展與人口變化，透過國軍醫療體系與高雄總院等資源整合，提升整體醫療量能，期望與區域內醫療院所形成合作網絡，共同承擔大岡山地區醫療重任，打造更完善的在地醫療照護體系。

國軍岡山分院重新規劃產婦單人套房，提供完善的產前檢查、分娩及產後照護服務。記者郭韋綺／攝影
國軍岡山分院重新規劃產婦單人套房，提供完善的產前檢查、分娩及產後照護服務。記者郭韋綺／攝影

國軍左營總醫院岡山分院14床呼吸照護及婦產科病房今天啟用。記者郭韋綺／攝影
國軍左營總醫院岡山分院14床呼吸照護及婦產科病房今天啟用。記者郭韋綺／攝影

國軍岡山分院重啟婦產科病房，提供產檢、接生與產後照護服務。記者郭韋綺／攝影
國軍岡山分院重啟婦產科病房，提供產檢、接生與產後照護服務。記者郭韋綺／攝影

國軍左營總醫院岡山分院14床呼吸照護及婦產科病房今天啟用。記者郭韋綺／攝影
國軍左營總醫院岡山分院14床呼吸照護及婦產科病房今天啟用。記者郭韋綺／攝影

陳元皓 核磁共振

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