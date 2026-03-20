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屏東縣立美術館3/28開幕 展出「山地門社之女」

中央社／ 屏東縣20日電

屏東縣立美術館28日開館，縣長周春米今天「開箱」，其中向福岡亞洲美術館借展的台灣著名畫家陳進「山地門社之女」限期展出，因作品材質需光照控管，每天僅開放3.5小時。

屏菸14號倉庫轉化為孕育藝術與文化的屏東縣立美術館，館內規劃展覽室、階梯區、備展室及多功能教室等空間，今天周春米開箱美術館建築空間及典藏展「大湧崁岸」部分經典作品。

周春米會中表示，縣立美術館將以「從屏東看世界，讓世界看屏東」為願景，未來將與典藏中心共同推動展覽策劃、典藏保存、藝術教育與研究工作，並透過國際策展交流，打造地方與國際藝術對話的重要平台。

除建築空間亮相外，現場也開箱常設典藏展部分珍貴作品。其中包含向福岡亞洲美術館借展、日治時期台灣著名女畫家陳進的重要作品「山地門社之女」。

屏東縣政府文化處表示，「山地門社之女」為跨國借展，依國際博物館協會（ICOM）保存標準進行光照控管，因絹本材質為高度光敏感，借展單位設有累積光曝量上限，為確保作品保存安全，每天僅限時開放3.5小時，畫作開放觀賞時間為上午11時至12時、下午2時至4時30分，預計展出3個月。

文化處提及，展覽集結屏東多年典藏精選作品，並串聯國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館與國際館藏跨館協力，系統性呈現屏東藝術發展的歷史脈絡與未來潛力，件數逾160件，為縣內歷年來藏品展出件數最多、規模最大的典藏展，是屏東典藏成果的重要展現。

藝術 美術館 開箱

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