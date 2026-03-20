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社工界奧斯卡獎！心路深耕六龜帶領障礙者走進日常 獲最佳方案

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
台南、高雄與屏東縣政府聯合舉辦南高屏社會工作表揚，今年在屏東縣舉辦，心路基金會高雄社區生活支持中心深耕六龜10年，帶領偏鄉中高齡智能障礙者走進社區日常，養成自立生活，獲今年度最佳方案之一。記者劉星君／攝影
台南、高雄與屏東縣政府聯合舉辦南高屏社會工作表揚，今年在屏東縣舉辦，心路基金會高雄社區生活支持中心深耕六龜10年，帶領偏鄉中高齡智能障礙者走進社區日常，養成自立生活，獲今年度最佳方案之一。記者劉星君／攝影

社工長期在第一線服務，台南、高雄與屏東縣政府聯合舉辦南高屏地區社會工作表揚，被喻為社工界奧斯卡獎，今年由屏東縣府舉辦，收到203件推薦資料。心路基金會高雄社區生活支持中心深耕六龜10年，帶領偏鄉中高齡智能障礙者走進社區日常，養成自立生活，獲今年度最佳方案之一。

縣長周春米說，她在參與寄養家庭與特教活動，感受社工面對孩子情緒或家庭困境，始終以笑容、耐心陪伴，無論是縣府團隊或民間單位，都有滿滿熱情投入，令人感佩。她也感謝南高屏3縣市社工夥伴長期守護地方，成為社會安全網最堅實的力量，邀請大家參與4月3日至4日「包圍縣府孩子作主」，關注兒童參與公共事務議題。

屏東縣府社會處表示，今年由屏東縣擔任主辦縣市，3縣市203件推薦參與，遴選48名個人獎及16項團體獎入圍，包括督導、服務、行政及新進社工等，展現南台灣社會工作深厚實力與成果。

獲得年度最佳方案有3個單位，其中心路基金會高雄社區生活支持中心主任黃鈺婷說，推動六龜地區偏鄉智能障礙者食育行動服務計畫，邁入第10年，從日常活實踐，讓障礙者練習自立生活、健康管理到社會參與，走進社區，「讓更多人認識我們，也看到不同角色」，謝謝每個人參與其中，看見美好六龜。

黃鈺婷說，行動服務車貼近社區看見需求，找到服務使用者。六龜日間服務據點，提供在地中高齡智能障礙者服務，促進社區接納與社會參與，以「食育」為核心，打造可實踐日常生活培力模式，包括作物栽種、料理實作，還有一處無障礙後花園。

今表揚安排入圍者走紅毯星光大道，場面氣氛超High。獲「最佳督導獎」屏縣府社會處林妍廷說，督導在第一線協助同仁判斷與處理問題，提供支持陪伴，現今社工多為年輕世代，工作壓力不小，更需團隊鼓勵，跨縣市表揚，促進專業交流。

屏東縣長周春米今出席南高屏社工聯合表樣活動，，感謝南高屏3縣市社工夥伴守護地方，成為社會安全網最堅實的力量。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣長周春米今出席南高屏社工聯合表樣活動，，感謝南高屏3縣市社工夥伴守護地方，成為社會安全網最堅實的力量。圖／屏東縣政府社會處提供

台南、高雄與屏東縣政府聯合舉辦南高屏社會工作表揚，今年在屏東縣舉辦，心路基金會高雄社區生活支持中心深耕六龜10年，帶領偏鄉中高齡智能障礙者走進社區日常，養成自立生活，獲今年度最佳方案之一。記者劉星君／攝影
台南、高雄與屏東縣政府聯合舉辦南高屏社會工作表揚，今年在屏東縣舉辦，心路基金會高雄社區生活支持中心深耕六龜10年，帶領偏鄉中高齡智能障礙者走進社區日常，養成自立生活，獲今年度最佳方案之一。記者劉星君／攝影

寄養家庭 社工 周春米

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