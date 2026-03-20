快訊

疑拋錨停路肩…清大教授遭曳引車撞「夾殺分隔島」慘死 同事錯愕

已故作家王浩一愛女病逝 名醫曝姪女生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

立委質疑海鯤艦鉚釘沒鎖、排風管水漬？ 顧立雄回應避重就輕

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄智慧城市展登場 陳其邁：5年躍升六都第一

中央社／ 高雄20日電

「2026高雄智慧城市展」今天起一連3天在高雄展覽館開展，集結200個機構單位，共有500個攤位，規模創歷年新高。高雄市長陳其邁說，這5年高雄智慧城市的發展，從追隨者變成六都第一。

陳其邁致詞時說，過去一年，高雄與輝達（NVIDIA）合作「智慧高雄主權AI燈塔計畫」，高雄市今年也榮獲智慧城市創新應用獎，得到3個獎項更是全台灣縣市得獎最多的。

陳其邁說，高雄發展智慧城市、AI成功的關鍵在於，「這個科技才剛剛開始，如果這個科技、產業已經走得很遠，高雄是沒有機會的」，大家的起跑點都一樣，而從零開始就是要看得遠、走得快。

台北市電腦公會常務理事胡書賓表示，高雄智慧城市展以「城市主權AI」、「智慧醫療」、「AI淨零永續」及「氫能應用」4大主題，展現城市智慧治理、產業創新與永續發展的完整面貌。透過產官學研合作及AI技術落地，彰顯南台灣在智慧醫療、綠色能源及智慧城市建設上的領先實力，展現以人為本、智慧永續的城市願景。

高雄智慧城市展今年規劃5大重點，包括高雄與輝達合作城市級主權AI，讓AI從影像理解進化到情境推理與決策支援；還有由16家醫院及中山大學醫學系聯合展出全齡友善智慧醫療應用。

市府表示，亞洲資產管理中心以高雄為第一個試辦城市，此次也設立主題館；全台首座加氫站在高雄設置，展會中可以看到模型展示。此外，零碳排船「保利馬」就停靠在展館後方的碼頭，它搭載「海水直接製氫」系統，也提供報名登船體驗。

開幕典禮今天也舉辦2026「系統整合輸出獎」及「智慧城市創新應用獎-企業暨財團法人創新應用組」頒獎典禮，表揚在智慧科技應用、城市治理創新與系統整合輸出表現卓越的企業與政府單位。

智慧城市 輝達 高雄 陳其邁

延伸閱讀

高雄智慧城市展 日月光大秀AI節能實力 攜手供應鏈啟動智慧淨零未來

高市府打造國內首個城市主權AI

AI City主題館 智慧城市展最大亮點

相關新聞

社工界奧斯卡獎！心路深耕六龜帶領障礙者走進日常 獲最佳方案

社工長期在第一線服務，台南、高雄與屏東縣政府聯合舉辦南高屏地區社會工作表揚，被喻為社工界奧斯卡獎，今年由屏東縣府舉辦，收到203件推薦資料。心路基金會高雄社區生活支持中心深耕六龜10年，帶領偏鄉中高齡智能障礙者走進社區日常，養成自立生活，獲今年度最佳方案之一。

屏菸工業遺址蛻變為藝術新地標 打造屏東縣立美術館

屏東縣立美術館3月28日開館，縣長周春米今在建築師石昭永與策展人許遠達陪同，開箱美術館建築空間及典藏展「大湧崁岸」部分經典作品，包括向福岡亞洲美術館借展、日治時期台灣第一位女畫家陳進的重要作品「山地門社之女」，揭開這座由屏菸工業遺址蛻變而成藝術新地標。

離島首迎國家級藝術盛宴 中山青年藝術獎巡展27件作品登馬祖

由連江縣政府與國立國父紀念館共同主辦的「2025中山青年藝術獎巡迴展」，今日在馬祖民俗文物館開展，展出歷屆得獎作品27件，涵蓋水墨、書法與油畫，為離島藝文再添新亮點。

澎湖花火節攜手「七龍珠Z」5月開幕拚觀光搶客

IP近年成為大型觀光活動吸引人潮的票房，邁入第24年澎湖國際海上花火節首度攜手經典動漫「七龍珠Z」，結合煙火展演與主題體驗，將於5月4日在馬公觀音亭園區開幕，力拚暑期觀光市場。

影／台糖旗山手巾寮大規模砍樹引發地方不滿 邱議瑩要求立刻停止

台糖公司上月起大規模砍伐台3線旗山手巾寮路段林園大道，高大林木被切割成段、堆置在地，愛樹人士見狀揪心不已表達抗議，因此停工一段時日，不過近日又開始砍樹。立委邱議瑩表示，得知此事後，她已在第一時間要求台糖公司立即停止砍樹作業，明天會同台糖董事長吳明昌會勘，全面釐清決策依據與處理程序。

影／屏東警成立無人機隊 周春米：作奸犯科逃到屏東負擔重

屏東縣警局今成立警用無人機隊，縣長周春米到場授旗，周春米今致詞提到，很多外縣市作奸犯科逃到屏東，躲山裡或從海出去，治安維護更顯重要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。