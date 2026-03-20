高雄智慧城市展登場 陳其邁：5年躍升六都第一

「2026高雄智慧城市展」今天起一連3天在高雄展覽館開展，集結200個機構單位，共有500個攤位，規模創歷年新高。高雄市長陳其邁說，這5年高雄智慧城市的發展，從追隨者變成六都第一。

陳其邁致詞時說，過去一年，高雄與輝達（NVIDIA）合作「智慧高雄主權AI燈塔計畫」，高雄市今年也榮獲智慧城市創新應用獎，得到3個獎項更是全台灣縣市得獎最多的。

陳其邁說，高雄發展智慧城市、AI成功的關鍵在於，「這個科技才剛剛開始，如果這個科技、產業已經走得很遠，高雄是沒有機會的」，大家的起跑點都一樣，而從零開始就是要看得遠、走得快。

台北市電腦公會常務理事胡書賓表示，高雄智慧城市展以「城市主權AI」、「智慧醫療」、「AI淨零永續」及「氫能應用」4大主題，展現城市智慧治理、產業創新與永續發展的完整面貌。透過產官學研合作及AI技術落地，彰顯南台灣在智慧醫療、綠色能源及智慧城市建設上的領先實力，展現以人為本、智慧永續的城市願景。

高雄智慧城市展今年規劃5大重點，包括高雄與輝達合作城市級主權AI，讓AI從影像理解進化到情境推理與決策支援；還有由16家醫院及中山大學醫學系聯合展出全齡友善智慧醫療應用。

市府表示，亞洲資產管理中心以高雄為第一個試辦城市，此次也設立主題館；全台首座加氫站在高雄設置，展會中可以看到模型展示。此外，零碳排船「保利馬」就停靠在展館後方的碼頭，它搭載「海水直接製氫」系統，也提供報名登船體驗。

開幕典禮今天也舉辦2026「系統整合輸出獎」及「智慧城市創新應用獎-企業暨財團法人創新應用組」頒獎典禮，表揚在智慧科技應用、城市治理創新與系統整合輸出表現卓越的企業與政府單位。