屏菸工業遺址蛻變為藝術新地標 打造屏東縣立美術館

屏東縣立美術館3月28日開館，縣長周春米今在建築師石昭永與策展人許遠達陪同，開箱美術館建築空間及典藏展「大湧崁岸」部分經典作品，包括向福岡亞洲美術館借展、日治時期台灣第一位女畫家陳進的重要作品「山地門社之女」，揭開這座由屏菸工業遺址蛻變而成藝術新地標。

周春米今現場開箱常設典藏展部分珍貴作品，陳進「山地門社之女」。縣府文化處表示，陳進在1934年至1937年曾任教高雄州立屏東高女（現屏東女中），該作品是屏東排灣族女性留下珍貴歷史圖像，縣府向典藏地日本福岡亞洲美術館借展，該作品技法為膠彩、絹本，為不讓光線照度損毀，每天開展只能展3.5小時，保護國際級藝術品。

周春米說，屏菸14號倉庫轉化為孕育藝術與文化美術館，建築空間融合現代美術與工業風，超乎大家想像，開館展覽除集結日本當代藝術家的國際展覽「當繁花盛開」外，也有呈現屏東地理風土人情的典藏展「大湧崁岸」，展現屏東典藏重要成果，並串聯國立台灣美術館、台北市立美術館、高雄市立美術館3大館與國際館藏跨館協力，系統性呈現屏東藝術發展歷史脈絡與潛力。

「屏東縣立美術館以從屏東看世界，讓世界看屏東為願景」，文化處長吳明榮說，未來將與典藏中心共同推動展覽策畫、典藏保存、藝術教育與研究工作，國際策展交流，打造地方與國際藝術對話的重要平台。

文化處表示，典藏展「大湧崁岸」由許遠達與黃志偉聯合策展，從屏東山海交會地理環境與人文出發，梳理南方藝術的歷史脈絡與當代表現，展覽件數逾160件，展出屏東藝術家杜文喜、廖繼春、陳國展等大師典藏作品，為歷年來藏品展出件數最多、規模最大的典藏展。凡購買國際特展「當繁花盛開」或屏菸常設展門票，即可免費參觀典藏展「大湧崁岸」。

除展覽室，縣立美術館還有階梯區、備展室及多功能教室等空間，中央連通廊道懸掛3組玻璃展櫃，彷彿漂浮空間中，成為串聯樓層與視線的視覺焦點，形成亮點。

文化處表示，玻璃展櫃呈現3件作品，跨領域媒材藝術家康雅筑作品「軸鍊 編號二」，以產業與日常意象回應這片土地的歷史背景；墨西哥藝術家Lua Rivera作品「織流」，透過色彩的流動與延展點亮空間；屏東藝術家峇岦嵐偲‧旮札涅蘫作品「大聲種籽」作結，展現與土地的深刻對話。

屏東縣立美術館開館的國際特展「當繁花盛開」邀集日本十多位藝術家展出，縣長周春米與展品合照。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣立美術館有階梯區、備展室及多功能教室等空間，中央連通廊道懸掛3組玻璃展櫃，彷彿漂浮空間中，成為串聯樓層與視線的視覺焦點，形成亮點。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣長周春米今開箱屏東縣立美術館，典藏展「大湧崁岸」中有向福岡亞洲美術館借展、日治時期台灣第一位女畫家陳進重要作品「山地門社之女」，該作品技法膠彩、絹本，為不讓光線照度損毀，每天開展只能展3.5小時。圖／屏東縣政府文化處提供