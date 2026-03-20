屏東警用無人機隊成軍 投入交通監控等用途

屏東縣警察局今天成立警用無人機隊，由16名取得專業證照警員組成，可運用於大型活動維安、交通流量監控及夜間熱成像搜索，透過導入科技打造治安新視野。

警用無人機隊今天成軍，屏東縣長周春米主持授旗典禮，象徵屏東警政邁入全新時代。周春米會中表示，連續假日期間，台一線交通常出現壅塞情形，透過無人機可提前掌握路況、及早應變；另外，屏東地形山海交錯，常有外縣市犯案跑到屏東來，因此在治安任務負擔更重。

周春米說，傳統地面勤務常受限於死角與視線盲區，藉由無人機的導入，將成為警方最重要的科技之眼，透過高空機動優勢建立立體化防護網絡，可大幅提升勤務效能與反應速度，期盼無人機發揮最大效能，成為守護鄉親最堅實的後盾。

屏東縣警察局長甘炎民表示，因應現在工作任務融合科技無人機技術，讓值勤更快速、看得更遠；過去在查緝毒品時，可能會遇到反監控，員警在地面上的跟追容易曝光，結合無人機方式讓視角更不一樣，掌握犯罪軌跡。

屏東縣警局表示，無人機隊成軍編制16人，並配置5部國產勤務無人機、1部具夜間熱成像功能的高階機種及3部訓練機，隊員在1個多月完成訓練並全數取得專業基本級證照，未來無人機隊將全面投入治安維護、交通疏導及科技蒐證等核心警政任務。