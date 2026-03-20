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金門書日市集邀請閱讀土地記憶 打開議題對話空間

中央社／ 金門20日電

金門蓊蓊書店將舉辦「蓊蓊之森」市集，藉議題講座、生態導覽等，邀參與者認識所生活土地；蓊蓊書店表示，盼打開對話空間，參與者能如同閱讀「從這個市集帶回點什麼」。

蓊蓊書店主辦「蓊蓊之森．書日市集－當閱讀走過天光」，安排展覽講座、生態導覽、影展與地方餐飲攤位等，將於21、22日在金門植物園登場。

蓊蓊書店今天接受中央社記者採訪表示，人們閱讀時通常能帶回某些思考、觀點，書日市集希望能打造大型閱讀載體，如這次市集邀請金門出身、地球公民基金會董事長李根政分享環境關懷者的行動，以及策劃金門植物園與岩石環境走讀活動等，參與者可以如同閱讀，「從這個市集帶回點什麼」。

蓊蓊書店指出，市集打開了相對輕鬆開放場域，也能吸引平時不會來到書店的群體；參與者來到市集，除能有體驗性與消費活動，現場也策劃書展、影展、音樂演出、手作體驗工作坊等，融入不同議題與對話可能性。

此外，蓊蓊書店也表示，今年邀請中正國小美術班學生來到市集，發揮創意與觀察力現場創作，並於現場展出成為市集風景一部分；金門話展覽「留話－一起寫下咱的聲音，咱的聲」，則介紹母語的文字書寫，並以「金門話小客廳」邀請參與者坐下來聊聊金門話、金門事。

蓊蓊書店指出，金門話展覽邀請由金門學子組成社團「阿愷出聲隊」帶來歌謠、俗諺等介紹，透過學生們的目光加入更多元視角，「這群學生的加入，也能共同創作這個市集」。

金門

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