離島首迎國家級藝術盛宴 中山青年藝術獎巡展27件作品登馬祖

由連江縣政府與國立國父紀念館共同主辦的「2025中山青年藝術獎巡迴展」，今日在馬祖民俗文物館開展，展出歷屆得獎作品27件，涵蓋水墨、書法與油畫，為離島藝文再添新亮點。

開展典禮由王忠銘主持，國父紀念館館長王蘭生、藝術家林永發及多位藝文界人士到場共同見證展覽揭幕，為馬祖文化藝術發展再添亮點。

王忠銘表示，「中山青年藝術獎」自創辦以來已邁入第11年，長期致力於培育20至45歲青年藝術家，透過獎勵機制與展覽平台，鼓勵創作並協助藝術人才邁向更專業與國際化的舞台。該獎項不僅是國內重要的青年藝術指標，更展現台灣在文化藝術領域的深厚實力與持續進步。

王蘭生指出，此次展覽移師馬祖具有指標意義，象徵中央文化資源向外擴散，讓當代藝術不再侷限於都會場館，優秀藝術作品走出都會、深入離島，不僅提升地方文化能量，也讓馬祖鄉親能近距離接觸當代藝術，拓展藝術視野。

縣長王忠銘進一步表示，馬祖擁有豐富自然與人文景觀，包括海岸地貌、戰地遺跡與閩東聚落，乃至聞名國際的「藍眼淚」景觀，皆具備轉化為藝術創作的潛力，期盼藝術家能藉由駐地觀察，深化作品與土地的連結。

連江縣文化處表示，展覽將持續至4月26日，期望透過引進優質展覽，提升在地藝文參與，讓藝術走入日常生活，並逐步累積文化能量，打造兼具觀光與藝術特色的離島環境。

本次中山藝術獎得獎者柯麟晏親自下場導覽其展出作品。圖／連江縣政府提供

連江縣長王忠銘在致詞時表示，馬祖擁有豐富自然與人文景觀，包括海岸地貌、戰地遺跡與閩東聚落，乃至聞名國際的「藍眼淚」景觀，皆具備轉化為藝術創作的潛力，期盼藝術家能藉由駐地觀察，深化作品與土地的連結。圖／連江縣政府提供