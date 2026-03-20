快訊

勞團公布前10大違反勞基法企業 航空雙雄居2、3 護國神山台積電上榜

又來！iPhone Fold摺疊機傳延後上市時間曝光 先讓iPhone 18 Pro系列登場

聽新聞
0:00 / 0:00

離島首迎國家級藝術盛宴 中山青年藝術獎巡展27件作品登馬祖

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
中山青年藝術獎巡迴展馬祖登場，連江縣長王忠銘（右）與國父紀念館館長王蘭生（左）與藝術家林永發（中）合影。圖／連江縣政府提供
中山青年藝術獎巡迴展馬祖登場，連江縣長王忠銘（右）與國父紀念館館長王蘭生（左）與藝術家林永發（中）合影。圖／連江縣政府提供

由連江縣政府與國立國父紀念館共同主辦的「2025中山青年藝術獎巡迴展」，今日在馬祖民俗文物館開展，展出歷屆得獎作品27件，涵蓋水墨、書法與油畫，為離島藝文再添新亮點。

開展典禮由王忠銘主持，國父紀念館館長王蘭生、藝術家林永發及多位藝文界人士到場共同見證展覽揭幕，為馬祖文化藝術發展再添亮點。

王忠銘表示，「中山青年藝術獎」自創辦以來已邁入第11年，長期致力於培育20至45歲青年藝術家，透過獎勵機制與展覽平台，鼓勵創作並協助藝術人才邁向更專業與國際化的舞台。該獎項不僅是國內重要的青年藝術指標，更展現台灣在文化藝術領域的深厚實力與持續進步。

王蘭生指出，此次展覽移師馬祖具有指標意義，象徵中央文化資源向外擴散，讓當代藝術不再侷限於都會場館，優秀藝術作品走出都會、深入離島，不僅提升地方文化能量，也讓馬祖鄉親能近距離接觸當代藝術，拓展藝術視野。

縣長王忠銘進一步表示，馬祖擁有豐富自然與人文景觀，包括海岸地貌、戰地遺跡與閩東聚落，乃至聞名國際的「藍眼淚」景觀，皆具備轉化為藝術創作的潛力，期盼藝術家能藉由駐地觀察，深化作品與土地的連結。

連江縣文化處表示，展覽將持續至4月26日，期望透過引進優質展覽，提升在地藝文參與，讓藝術走入日常生活，並逐步累積文化能量，打造兼具觀光與藝術特色的離島環境。

本次中山藝術獎得獎者柯麟晏親自下場導覽其展出作品。圖／連江縣政府提供
本次中山藝術獎得獎者柯麟晏親自下場導覽其展出作品。圖／連江縣政府提供

連江縣長王忠銘在致詞時表示，馬祖擁有豐富自然與人文景觀，包括海岸地貌、戰地遺跡與閩東聚落，乃至聞名國際的「藍眼淚」景觀，皆具備轉化為藝術創作的潛力，期盼藝術家能藉由駐地觀察，深化作品與土地的連結。圖／連江縣政府提供
連江縣長王忠銘在致詞時表示，馬祖擁有豐富自然與人文景觀，包括海岸地貌、戰地遺跡與閩東聚落，乃至聞名國際的「藍眼淚」景觀，皆具備轉化為藝術創作的潛力，期盼藝術家能藉由駐地觀察，深化作品與土地的連結。圖／連江縣政府提供

由連江縣政府與國立國父紀念館共同主辦的「2025中山青年藝術獎巡迴展」，今日在馬祖民俗文物館開展，展出歷屆得獎作品27件，涵蓋水墨、書法與油畫，連江縣長王忠銘（左二）也到場欣賞。圖／連江縣政府提供
由連江縣政府與國立國父紀念館共同主辦的「2025中山青年藝術獎巡迴展」，今日在馬祖民俗文物館開展，展出歷屆得獎作品27件，涵蓋水墨、書法與油畫，連江縣長王忠銘（左二）也到場欣賞。圖／連江縣政府提供

藝術作品 離島 馬祖 藝術家

延伸閱讀

一起來美術館畫畫吧 台中勤美術館變身全台最大畫室

新北市美術館特展「共織宇宙」21日登場 邀民眾共創太陽能飛行計畫

相關新聞

離島首迎國家級藝術盛宴 中山青年藝術獎巡展27件作品登馬祖

由連江縣政府與國立國父紀念館共同主辦的「2025中山青年藝術獎巡迴展」，今日在馬祖民俗文物館開展，展出歷屆得獎作品27件，涵蓋水墨、書法與油畫，為離島藝文再添新亮點。

澎湖花火節攜手「七龍珠Z」5月開幕拚觀光搶客

IP近年成為大型觀光活動吸引人潮的票房，邁入第24年澎湖國際海上花火節首度攜手經典動漫「七龍珠Z」，結合煙火展演與主題體驗，將於5月4日在馬公觀音亭園區開幕，力拚暑期觀光市場。

影／台糖旗山手巾寮大規模砍樹引發地方不滿 邱議瑩要求立刻停止

台糖公司上月起大規模砍伐台3線旗山手巾寮路段林園大道，高大林木被切割成段、堆置在地，愛樹人士見狀揪心不已表達抗議，因此停工一段時日，不過近日又開始砍樹。立委邱議瑩表示，得知此事後，她已在第一時間要求台糖公司立即停止砍樹作業，明天會同台糖董事長吳明昌會勘，全面釐清決策依據與處理程序。

影／屏東警成立無人機隊 周春米：作奸犯科逃到屏東負擔重

屏東縣警局今成立警用無人機隊，縣長周春米到場授旗，周春米今致詞提到，很多外縣市作奸犯科逃到屏東，躲山裡或從海出去，治安維護更顯重要。

輔導露營場合法化逾3年 高市觀光局宣布合法露營場全國最多

交通部2022年7月修訂公布「露營場管理要點」，歷經3年多努力，高市觀光局今天宣布，已成功輔導22家露營場合法登記，全市共計27家合法露營場，合法露營場家數居全國第一；即日起推薦「春遊高雄野營三部曲」，露友可享有賞花、泡湯及賞螢樂趣。

高雄智慧停車格 爭取10分鐘免費 交通局不認同

高市府在商圈、鬧區設逾萬格智慧停車格，提供前五分鐘免費，但民眾反映臨停接送或卸貨稍逾時即被收取卅分鐘停車費，盼延長緩衝時間。民代也建議在交通樞紐與幹道周邊結合智慧停車系統，設置計程車臨時休息區，並提供免費緩衝時間讓司機能臨停休息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。