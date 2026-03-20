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澎湖花火節攜手「七龍珠Z」5月開幕拚觀光搶客
IP近年成為大型觀光活動吸引人潮的票房，邁入第24年澎湖國際海上花火節首度攜手經典動漫「七龍珠Z」，結合煙火展演與主題體驗，將於5月4日在馬公觀音亭園區開幕，力拚暑期觀光市場。
澎湖縣府今天澎澄飯店舉行記者會，公布活動期程與主題亮點，副縣長林皆興與地方民代、觀光產業代表共同出席點燈儀式，宣告花火節正式啟動。
林皆興表示，澎湖花火節歷經多年深耕，已成為具國際知名度的觀光品牌，今年結合「七龍珠Z」IP，透過跨界合作，將傳統煙火活動升級為結合動漫、展演與旅遊的多元體驗，提升整體吸引力與國際能見度。
近年各地觀光活動紛紛引入國際IP，從燈會、音樂節到主題展覽，透過熟悉角色與品牌效應，成功吸引年輕族群與親子客群，也帶動周邊消費與停留時間。
除高空煙火與無人機燈光展演外，設置4座七龍珠Z大型主題裝置，規劃龍珠主題公園、打卡村及期間限定快閃店，結合集章活動串聯縣內各大觀光景點，強化整體旅遊體驗。
此外，縣府也邀請來自6個國家的煙火團隊參與施放，結合在地藝文演出及企業主題場次，提升活動豐富度與國際視野。
另一大亮點是花火節延長至8月底，創下歷年最長展期與最多場次，也會安排在1市5鄉辦理主場、離島及地方限定場，讓花火活動遍及澎湖各地，提供旅客更具彈性的行程選擇。
澎湖縣府表示，透過國際IP期盼擴大澎湖觀光品牌影響力，吸引國內外旅客暑期造訪，希望帶動觀光產業蓬勃發展。
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