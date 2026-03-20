影／台糖旗山手巾寮大規模砍樹引發地方不滿 邱議瑩要求立刻停止

台糖公司上月起大規模砍伐台3線旗山手巾寮路段林園大道，高大林木被切割成段、堆置在地，愛樹人士見狀揪心不已表達抗議，因此停工一段時日，不過近日又開始砍樹。立委邱議瑩表示，得知此事後，她已在第一時間要求台糖公司立即停止砍樹作業，明天會同台糖董事長吳明昌會勘，全面釐清決策依據與處理程序。

1998年配合政府平地造林政策，台糖公司在台3線高雄旗山至屏東里港路段推動「環保林園大道」，馬路兩側台糖土地栽種桃花心木、黑板樹、台灣欒樹及青剛櫟等樹木。地方人士發現，上月初旗山路段的路樹開始被工人大舉砍伐，高大綠蔭頓時消失不見。

砍樹舉動引發護樹人士不滿，台糖公司豎立告示牌說明，砍樹是為避免颱風期樹木打到高壓電線造成斷電，影響自來水供應。此外，此次計畫是進行「疏伐」，避免影響其他樹木，原則上僅臨路第一排樹木才砍，不會改設太陽能光電。

邱議瑩指出，該路段過去配合政策打造「環保林園大道」，種植包括桃花心木、黑板樹、台灣欒樹等成排樹木，長年形成具地方特色的重要景觀與生活環境，如今卻在未充分說明與溝通下，大量砍伐，讓居民難以接受。

針對台糖表示「為避免颱風期間路樹倒塌影響電力與供水安全」之說法，邱議瑩強調，道路安全與基礎設施穩定固然重要，但是否曾進行完整風險評估、有無分區分級管理或修剪替代方案，以及是否經過跨單位協調與地方溝通？這些關鍵問題都必須說清楚，而不是以全面性砍伐作為唯一手段。

台糖公司豎立告示牌，主動向在地居民及護樹人士說明砍樹理由。記者徐白櫻／攝影