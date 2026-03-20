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影／屏東警成立無人機隊 周春米：作奸犯科逃到屏東負擔重

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣警局今成立警用無人機隊，縣長周春米到場授旗，周春米今致詞時提到，很多外縣市作奸犯科的逃到屏東來，躲山裡或從海出去，因此治安維護更重要。記者劉星君／攝影
屏東縣警局今成立警用無人機隊，縣長周春米到場授旗，周春米今致詞時提到，很多外縣市作奸犯科的逃到屏東來，躲山裡或從海出去，因此治安維護更重要。記者劉星君／攝影

屏東縣警局今成立警用無人機隊，縣長周春米到場授旗，周春米今致詞提到，很多外縣市作奸犯科逃到屏東，躲山裡或從海出去，治安維護更顯重要。

周春米今致詞說，感謝警察局在這麼短時間成立無人機隊，除器材外，訓練也很重要。屏東假日台一線都很塞，尤其春假、春節時間，透過相關警用系統掌握，但一定要有車子抵達才有紀錄，才知道今天有多少輛，才能做相關措施，但有了無人機，可以提早調節交通狀況，做出因應。

「治安維護更是首當其衝」，周春米說，屏東附近有海、要出去較近，很多這些作奸犯科，都逃到屏東，躲到山裡或從海，恆春半島出去，也常有外縣市犯案跑到屏東來，因此在治安任務負擔更重，她身為一縣之長，專業由警察局帶領，縣長會做最好後盾，安全守護鄉親。

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪近三千萬，橋頭地方法院原定23日宣判，徐疑破壞電子腳環棄保潛逃。橋院昨下午接獲科技設備監控中心「三級告警」，確認徐的子腳環遭拆卸。徐疑似在萬巒鄉公所附近下車後，破壞電子腳環。高屏檢警全面追查徐漢下落。

縣府警察局表示，無人機隊成軍編制16人，配置5部國產勤務無人機、1部具夜間熱顯像功能的高階機種及3部訓練機，在短短1個多月完成密集訓練並全數取得專業基本級證照，未來無人機隊將全面投入治安維護、交通疏導及科技蒐證等核心警政任務。

警方在萬巒鄉等鄉鎮加強巡邏。圖／警方提供
警方在萬巒鄉等鄉鎮加強巡邏。圖／警方提供

屏東縣警局今成立警用無人機隊，縣長周春米到場授旗，周春米今致詞時提到，很多外縣市作奸犯科的逃到屏東來，躲山裡或從海出去，因此治安維護更重要。記者劉星君／攝影
屏東縣警局今成立警用無人機隊，縣長周春米到場授旗，周春米今致詞時提到，很多外縣市作奸犯科的逃到屏東來，躲山裡或從海出去，因此治安維護更重要。記者劉星君／攝影

周春米 無人機

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