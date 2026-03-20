輔導露營場合法化逾3年 高市觀光局宣布合法露營場全國最多

交通部2022年7月修訂公布「露營場管理要點」，歷經3年多努力，高市觀光局今天宣布，已成功輔導22家露營場合法登記，全市共計27家合法露營場，合法露營場家數居全國第一；即日起推薦「春遊高雄野營三部曲」，露友可享有賞花、泡湯及賞螢樂趣。

觀光局長高閔琳表示，自交通部修訂公布「露營場管理要點」後，觀光局成立單一服務窗口、辦理9場說明會，另聯合農業局、工務局與消防局等相關單位成立「露營場輔導小組」，協助業者評估露營場現況及進行申設等作業。

輔導過程中，觀光局編預算輔導業者，另簡化申請與審查流程，透過跨局處會議討論各項疑義，並於業者通過第一階段土地許可後，啟動聯合輔導診斷會勘機制、提供業者改善方向，加速合法化進程。

高雄共128家業者提出露營場申請，其中86家通過第一階段土地許可，22家完成二階段合法申設露營。高雄市政府在交通部觀光署114年度「地方政府執行露營場管理輔導績效考核」之中獲得「優等」肯定。

觀光局表示，全市成功輔導新增22家合法露營場，加上既有合法場域包括「高雄同學農場-遊騎兵特戰基地」、「角宿休閒農場」、「彌陀海岸休閒農場」、「永齡有機休閒農場」、「忠義營地」，共計27家合法露營場地。

春暖花開之際，高雄東九區正迎來一年中最迷人的旅遊季節，行走六龜台27線及台27甲線可徜徉在花旗木花海中，前往寶來及不老溫泉可同時賞花及泡湯。那瑪夏山區也迎來全台最早登場的螢火蟲季，後續還有水蜜桃登場。

六龜進入花旗木盛開季節，此時前往寶來溫泉區，可同時賞花與泡湯，圖為山澤居溫泉。圖／高市觀光局提供