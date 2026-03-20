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高雄智慧停車格 爭取10分鐘免費 交通局不認同
高市府在商圈、鬧區設逾萬格智慧停車格，提供前五分鐘免費，但民眾反映臨停接送或卸貨稍逾時即被收取卅分鐘停車費，盼延長緩衝時間。民代也建議在交通樞紐與幹道周邊結合智慧停車系統，設置計程車臨時休息區，並提供免費緩衝時間讓司機能臨停休息。
交通局表示，智慧停車格前五分鐘免費措施，已可滿足短暫停車上下客或臨時取物等情形，免費時段若延長為十分鐘，恐降低車位周轉效率，影響整體停車位供給。另全市設置一七六處、三六五席計程車招呼站，供司機排班和在車上短暫休息，公車轉運站亦設候車座椅供司機使用。
高雄目前建置一萬○八五六個智慧停車格，上午八時到晚間八時，每卅分鐘收十五元，但為避免車輛在車格內移動但未實際停入，引發爭議，停車五分鐘內離場不計費。
議員陳麗珍說，常有市民抱怨停車不到十分鐘，就需付卅分鐘十五元停車費。物流、快遞業也表示，臨停送貨，停入車格超過五分鐘就收費，增加不少開銷，台北市二○二三年起，智慧停車格只要使用悠遊卡或智慧支付，前十分鐘免費，希望高雄也能比照，方便接送與臨時卸貨。
計程車司機另抱怨，計程車停入智慧車格，僅中午十二點至二點不收費，他們開車時間長，想找地方休息一、二十分鐘或下午、晚上想短暫停車吃飯，因停車需計費，大家寧可在紅線或偏僻處暫停，結果造成違規，議員陳麗珍建議市府設計程車臨時休息區，並對營業用車提供優惠時段，讓駕駛能短暫休息。
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