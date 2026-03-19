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屏縣萬丹國小44人上吐下瀉疑食物中毒 衛生局今採檢

聯合報／ 記者潘奕言劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬丹國小傳出疑似食物中毒，44人就醫，衛生局今天到校完成採樣，將檢體帶回化驗。圖／縣府提供
屏東縣萬丹國小傳出疑似食物中毒，44人就醫，衛生局今天到校完成採樣，將檢體帶回化驗。圖／縣府提供

屏東縣萬丹國小傳出疑似食物中毒案件，不少學生昨天放學回家後開始上吐下瀉，還有人半夜掛急診，家長通報後衛生局今天到校完成採樣，將檢體帶回化驗，並命學校廚房暫停作業，進行環境清消。截至目前統計有44人就醫，無人住院。

有家長在臉書發文指出，萬丹國小疑似營養午餐中毒，學童有肚子痛、拉肚子等症狀。也有不少家長在底下留言，指出孩子有嘔吐等狀況，還有半夜緊急送急診的。也有學生告訴家長，今天班上只有9名同學到學校，就連老師也未到校。

教育處表示，學生昨天放學後陸續出現上吐下瀉、腸胃不適情形，學校立即通報。衛生局今天啟動疑似食品中毒調查，派員到校進行疫調與環境檢體採樣，並依食品安全衛生管理法，命學校廚房暫停作業，進行環境清消，確認衛生環境改善，通過複查後始得恢復供餐，並將相關事證移請屏東地檢署偵辦。

截至目前累計通報44人就醫，無人住院，也未再接獲醫療院所通報，將持續監測該校師生健康狀況。

屏東縣萬丹國小傳出疑似食物中毒，44人就醫，衛生局今天到校完成採樣，將檢體帶回化驗。圖／縣府提供
屏東縣萬丹國小傳出疑似食物中毒，44人就醫，衛生局今天到校完成採樣，將檢體帶回化驗。圖／縣府提供

營養午餐 食物中毒 衛生局

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