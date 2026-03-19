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高屏區培育30名森林療癒師 帶民眾深度心靈感受森林

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
林業及自然保育署屏東分署與屏東科技大學合作，推動高屏地區森林療癒師培育。記者潘奕言／攝影
林業及自然保育署屏東分署與屏東科技大學合作，推動高屏地區森林療癒師培育。記者潘奕言／攝影

林業及自然保育署屏東分署與屏東科技大學合作，推動高屏地區森林療癒人才培育，經過1年培訓，30名準森林療癒師進入帶隊實習階段，之後便能取得證照。分署也推出「春季森林處方箋」體驗周，邀請民眾走入森林感受自然療癒的力量。

負責培訓的屏科大森林系副教授羅凱安表示，森林療癒師在許多國家已行之有年，不同於一般的導覽解說，是帶民眾進行更深入心靈的自然療法，像德國、英國、紐西蘭等國醫師已可開森林處方箋，日本、韓國等也有森林療癒基地。

目前台灣約有100名森林療癒師，不過大部分都在中、北部，南部民眾如果想要考證，只能舟車往返，耗時耗力又所費不貲。分署因此與屏科大合作開設高屏認證班，課程包括森林療癒理論、森林生態、森林法到心理健康、戶外急救、實務課程等。

30名參加者背景相當多元，包含森林志工、專業解說員、環境教育人員、原住民社區工作者、社工師、心理師、休閒農場經營者、教師及退休人士等。經過一年多訓練，將在帶隊實習課結束後取得證照。

分署長李政賢表示，森林療癒是結合生態知識與心理修復的跨領域專業服務，不只是走馬看花，而是引領民眾從看見森林，提升至「聽見」與「感受」森林的深度層次，並結合在地文化與資源，成為推動地方創生的力量。

分署也將在3月23日至27日舉辦「春季森林處方箋」體驗周，準療癒師們將帶民眾透過五感覺察找回身心平衡；20日前均可報名，額滿為止，報名連結：https://forms.gle/qU9mo4u5fmQJYTgG7

森林療癒師培育帶民眾一起五感感受森林。記者潘奕言／攝影
森林療癒師培育帶民眾一起五感感受森林。記者潘奕言／攝影

森林療癒師培育帶民眾一起五感感受森林。記者潘奕言／攝影
森林療癒師培育帶民眾一起五感感受森林。記者潘奕言／攝影

紐西蘭 屏科大 森林

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