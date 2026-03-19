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準森療師屏東成果發表 將推春季森林處方箋體驗週

中央社／ 屏東縣19日電

屏科大與林保署屏東分署合作培訓森林療癒師，30名準森療師已進入帶隊實習階段，今天在林後四林平地森林園區舉辦成果發表會，並將於23至27日推出「春季森林處方箋」體驗週。

國立屏東科技大學與林業及自然保育署屏東分署合作推動高屏地區森林療癒人才培育，歷經完整課程訓練與嚴謹考核後，今天在潮州林後四林平地森林園區舉辦「森林療癒在高屏」成果發表會。

計畫主持人屏科大森林系副教授羅凱安表示，森林療癒對失智症、過動症及部分心理疾病皆有助益，日本、韓國及德國等國皆已建立森林療癒處方箋相關機制，作為預防醫學一環。

羅凱安說，台灣森林資源豐富，應善用綠色資源改善國民健康。此外，推動森林療癒也有助活化偏鄉，創造在地就業機會，特別是隨著高屏地區科技園區發展，高壓環境讓相關產業更具潛力。

參與培訓的前春日鄉長柯自強表示，森林療癒即是走進山林、回到大自然，而原住民是森林土地原本的主人，由原住民擔任森療師相當適合；森林療癒結合在地部落，部落風味餐可作五感體驗中味覺體驗，讓原鄉在未來市場上更有發展機會。

屏科大表示，30名準森療師背景多元，包含國家森林志工、解說員、環境教育人員、原住民社區工作者、社工師、心理師、休閒農場經營者、教師及退休人士等。課程依「林業保育署森林療癒師認證」系統，涵蓋森林生態知識、五感體驗設計、靜心與呼吸練習等，完成60學分核心課程、15學分實作課程、2次隨隊實習及3次帶隊實習，最終取得森療師認證。

今天成果發表會由準森療師介紹高屏森林療癒場域特色，並進行實地體驗示範，呈現森林療癒從理念走向實踐完整成果。30名準森療師也將於23至27日分別赴林後四林平地森林園區、雙流國家森林遊樂區及墾丁國家森林遊樂區帶隊實習，以「春季森林處方箋」體驗週，引導民眾體驗自然對情緒舒緩與健康促進的正向效益。

心理疾病 屏科大 森林遊樂區

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