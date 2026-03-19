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高雄上萬格「智慧停車格」緩衝時間遭怨不足 臨停逾5分鐘就收費

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市智慧車格免費時間為5分鐘，常有市民抱怨停車不到10分鐘，就需付30分鐘的15元停車費，希望增加緩衝時間，也方便民眾接送與臨時卸貨。記者宋原彰／攝影
高雄市智慧車格免費時間為5分鐘，常有市民抱怨停車不到10分鐘，就需付30分鐘的15元停車費，希望增加緩衝時間，也方便民眾接送與臨時卸貨。記者宋原彰／攝影

高雄市在各大商圈、鬧區建置逾1萬格智慧汽車停車格，智慧系統自動辨識車牌並開單，無紙化開單供民眾線上繳費或超商補單，前5分鐘不收費，卻屢遭民眾抱怨臨停接送或卸貨超過5分鐘就要收費半小時費用15元，民代建議比照台北市做法，緩衝時間變更為10分鐘，更貼近民眾臨停需求。

高雄市交通局表示，智慧停車格設置於商業區及停車需求較高路段，主要為提升車位周轉率，滿足多數民眾臨停需求，「現行前5分鐘免費措施，已可滿足短暫停車上下客、臨時取物等使用情境」，如延長為10分鐘免費，恐降低車位周轉率，影響整體停車位供給，基於使用者付費原則和維持停車秩序，不宜延長緩衝收費時間為10分鐘。

高雄市目前建置10856格智慧汽車停車格，主要在市區各大商圈和車潮聚集地，智慧車格透過周邊建置自動感測攝影機、車牌辨識系統，自動計算停車費，不開立實體停車單，民眾需掃描路側收費告示牌面的QR Code查詢停車費，並在離開停車格15鐘後，使用行動支付App或四大超商多媒體機補單繳費，且使用行動支付App繳納停車費享95折優惠。

全市智慧汽車停車格收費時段為8時至20時，每30分鐘收費15元，為避免部分車輛在車格內來回移動但未實際停入，後續引發爭議，目前採停車後5分鐘內離場不予計費。市議員陳麗珍表示，智慧車格免費時間僅5分鐘，常有市民抱怨停車不到10分鐘，就需付30分鐘的15元停車費，希望增加緩衝時間，也方便民眾接送與臨時卸貨。

反觀台北市2023年起推動智慧車格，雖僅建置1千多格智慧車格，但民眾使用悠遊卡或智慧支付繳費可享停車「前10分鐘免費」和停車費95折優惠，建議高雄智慧車格免費時間應延長至10分鐘。

一名物流快遞業者表示，平時在市區臨停後短暫至住宅送貨，超過5分鐘就要收費，如果一天到各處都被智慧開單，開銷會增加不少，延長緩衝時間後比較不會有時間壓力，目前都盡量不停靠智慧車格，不過也有民眾擔心，若延長免費時間後，每名駕駛都停滿10分鐘就離開，會造成市區許多車格被惡意占用，目前5分鐘已足夠臨停使用。

高雄市智慧車格免費時間為5分鐘，常有市民抱怨停車不到10分鐘，就需付30分鐘的15元停車費，希望增加緩衝時間，也方便民眾接送與臨時卸貨。記者宋原彰／攝影
高雄市智慧車格免費時間為5分鐘，常有市民抱怨停車不到10分鐘，就需付30分鐘的15元停車費，希望增加緩衝時間，也方便民眾接送與臨時卸貨。記者宋原彰／攝影

行動支付 智慧停車格 高雄市

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