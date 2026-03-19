東港大潭排水一工區完工　逾300戶可免淹水之苦

屏東縣東港鎮大潭里位處地層下陷區，過去逢大雨必淹，影響逾300戶人家。縣府推動排水改善工程，一工區經2年多施作完工，今天正式啟用，讓居民可免淹水之苦。

屏東縣政府今天在大潭社區舉行「東港鎮大潭社區排水改善工程（一工區）」完工典禮，由縣長周春米主持，經濟部水利署、民進黨立委徐富癸及地方民代與鄉親共同見證。

周春米接受媒體聯訪表示，大潭位處低窪且地層下陷，鄉親飽受淹水之苦，2020年前縣長潘孟安任內即作相關設計規劃，分2期工程改善，所需經費約新台幣3億元，感謝水利署支持預算，工程2023年動土，近2年經過颱風考驗已發揮作用；第2期工程也已動土，將於明年完工，期盼讓大潭鄉親享受更好生活品質。

大潭里長蘇榮富表示，過去大潭每逢大雨及颱風必淹，大約到膝蓋高度，影響全庄約300餘戶，且要半天至1天時間才會退水；雨水調節池做好後，去年僅稍微積水，並未像過去一樣淹至膝蓋，且退水十分迅速；一工區完工後，相信今年大雨不會再淹水。

屏東縣政府水利處表示，大潭里因地處地層下陷區，地形平緩且受台17線阻隔，排水出口常受潮位頂托，導致內水無法順利排出；縣府採取「分階段、精準治理」策略，第1階段針對台17線以北社區優先改善。

水利處指出，除了在社區道路下增設537公尺雨水下水道外，巧妙利用舊鐵道用地，打造6000立方公尺雨水調節池及1.5cms（每秒立方公尺）抽水站，並透過台17線下方出流鋼管，將逕流導向大潭新支線，有效建立起防洪屏障，一工區完工後預計可大幅提升社區防洪韌性。

水利處說明，已完工的一工區經費1.051億元，二工區工程經費則為1.78億元，已於去年9月發包；第2階段將針對台17線以南排水渠道進行大規模拓寬與清淤，並設置2處合計6cms（每秒立方米）抽水站，預計保護面積高達440公頃，完工後將構築更完整區域排水網絡。