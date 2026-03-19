「安心御老平台」進軍金門 金門推智慧照護平台強化榮民健康防線

金門縣榮民服務處處長劉信義昨日陪同台北榮民總醫院團隊，拜會衛生福利部金門醫院，針對推動「安心御老平台」進行交流，盼透過數位科技串聯醫療與社政資源，打造跨域合作的長照支持網絡。

此次到訪的榮總團隊有台北榮民總醫院林明憲主任、黃安君醫師、李欣慈個案管理師及吳霈詠個案管理師，前往金門醫院拜會，並由該院徐德福院長及陳根雄副院長親自接待。

林明憲說明「安心御老平台」運作模式，該平台以每位服務對象建立專屬群組，整合榮服處人員、醫院個案管理師及社政、民政等跨專業成員，共同掌握長者健康與生活狀況。在當事人同意下，可上傳血壓、血糖與健檢數據，作為醫療判斷參考；慢性病患者亦可透過影像紀錄用藥情形，提高追蹤效率。

平台另一亮點，在於資訊即時整合與回應機制，當長者表達能力受限時，系統可彙整過往服務紀錄，協助醫師迅速掌握整體狀況；非緊急醫療問題，也能先透過平台由個管師回覆，減少舟車勞頓與醫療負擔。

此外，平台設計QR Code回報機制，讓照服員、志工及鄰托人可於訪視時即時回傳觀察情形，降低獨居長者突發事故未被及時發現的風險；同時導入多語即時翻譯功能，協助外籍看護溝通，提升照護品質。

金門醫院院方指出，面對高齡化與少子化雙重挑戰，智慧醫療與科技照護已是不可逆趨勢。作為離島唯一醫療機構，樂見導入平台機制，透過資訊共享與跨單位合作，使醫療資源配置更精準有效。

劉信義表示，數位工具正快速融入日常生活，從餐廳掃碼點餐到健康管理，科技應用已無所不在；未來將持續與醫療體系深化合作，透過培訓與資源整合，強化在地照護網絡，讓榮民及榮眷長者獲得更即時、完善的支持。