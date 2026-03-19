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大鵬灣帆船生活節4/1登場 全國最大帆船賽吸睛 配市集與歌手演出

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「2026大鵬灣帆船生活節」將於4月1日至20日在大鵬灣濱灣碼頭登場，圖為去年活動。圖／鵬管處提供
「2026大鵬灣帆船生活節」將於4月1日至20日在大鵬灣濱灣碼頭登場，圖為去年活動。圖／鵬管處提供

「2026大鵬灣帆船生活節」將於4月1日至20日在大鵬灣濱灣碼頭登場，今年邀請知名IP—Kakao Friends進駐，打造結合海洋運動、生活風格與親子娛樂的海陸樂園，今天舉行記者會，邀請遊客客走進大鵬灣，體驗豐富的觀光行程。

大鵬灣國家風景區管理處表示，4月11日開幕活動當天將演出「水上鋼鐵人特技秀」，十分吸睛。活動則有全國規模最大的帆船競賽，創意市集則匯集特色美食、文創商品與屏東在地品牌，舞台區則邀請歌手輪番演出。

另外帆船基地沙灘推出生活風體驗活動「日落寵物瑜珈」，打造療癒身心的慢活場域；親子也能在濱灣碼頭兒童劇場、水池與遊樂區同樂。活動資訊可至「2026大鵬灣帆船生活節」官方網站查詢（https://dapengbay2026.foxpro.com.tw/）。

屏東縣交通旅遊處長黃國維表示，推薦遊客可規畫2至3日深度旅遊行程，入住大鵬灣周邊旅宿，騎乘單車探索大鵬灣、東港、王船文化館，或搭乘遊湖船導覽，欣賞全台唯一的開橋秀。

也可報名農漁村小旅行，深入認識在地生活文化，並前往東港市區品嚐肉粿、飯湯與華僑市場現撈海產。夜間則可走訪大鵬灣兩大人氣地標，可許願的「雲光島」與夢幻的「月漫步道」。

「2026大鵬灣帆船生活節」將於4月1日至20日在大鵬灣濱灣碼頭登場，圖為去年活動。圖／鵬管處提供
「2026大鵬灣帆船生活節」將於4月1日至20日在大鵬灣濱灣碼頭登場，圖為去年活動。圖／鵬管處提供

「2026大鵬灣帆船生活節」將於4月1日至20日在大鵬灣濱灣碼頭登場，圖為去年活動。圖／鵬管處提供
「2026大鵬灣帆船生活節」將於4月1日至20日在大鵬灣濱灣碼頭登場，圖為去年活動。圖／鵬管處提供

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