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斗六高中繁星、特殊選才捷報 AI、半導體科系成主流

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
斗六高中繁星推薦、特殊選才成績亮眼。圖／斗六高中提供
斗六高中繁星推薦、特殊選才成績亮眼。圖／斗六高中提供

雲林縣斗六高中繼日前特殊選才10名學生挺進理想校系後，大學繁星推薦也有53名學生上榜，其中40人錄取國立大學，更有17名學生攻占清、交、成等頂尖大學的電機電子相關科系，顯見在AI與半導體產業的強勁磁吸效應下，「棄醫選電」已成為今年高分群考生的主流趨勢。

斗六高中繁星推薦有3名學生通過陽明交通大學醫學系、高雄醫學大學醫學系、長庚大學醫學系第一階段篩選，另有多人錄取清大生命科學暨醫學院學士班、醫學科學系及台北醫學大學生物醫學工程系。

校長程俊堅分析，受到全球AI與半導體產業蓬勃發展影響，今年校內高分群學生的志願導向出現顯著轉折，共有17名學生錄取電機電子指標科系，包含陽明交大半導體工程、清大電機、成大電機、中興、中山及中央等校，學生對於未來職涯的規畫更趨向與產業脈動接軌。

除了繁星推薦的佳績，特殊選才管道也讓多位具備天賦的學子脫穎而出。從小沉浸在數學世界的黃思諭，憑藉對學科的純粹熱愛，成功敲開台大數學系大門；而校內的機器人競技常勝軍詩賀鈞與郭彧睿，曾遠征土耳其參賽並獲總統賀電肯定，此次分別錄取清大電機系與長庚機械系，展現從競賽跨入專業學術殿堂的實力。

此外，校內多位運動健將也透過特殊選才，錄取屏東大學、高雄師範大學及台南大學等體育相關系所。

科系 學生 土耳其

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大學繁星推薦結果出爐，今年醫牙校系報名較去年銳減一七六人，醫學系龍頭、台大醫學系的第一階段篩選，往年最低校排都要前百分之一才會過篩，今年到百分之四都過篩。對此，台大註冊組長李宏森認為，可能與學測改採社會科有關。大學甄選入學委員會則認為，AI熱潮下，考生選系時確實更傾向電資、工程學系。

科技業高薪 改變升學選擇

醫療體系長工時、缺工壓力，以及ＡＩ與半導體等高薪產業崛起，正逐步改變頂尖學生的升學選擇，今年大學繁星推薦，醫牙校系報名熱度明顯降溫。高雄市牙醫師公會理事長李明志坦言，這幾年確實感受到一些變化，尤其醫療現場人力真的很缺，醫牙系報名人數出現下降，也反映的是工作環境與產業選擇改變。

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根據大學甄選入學委員會統計，今年繁星推薦第一類至第七類學群錄取率為百分之六十二點七，為近五年最低；缺額總計九二二個，較去年減少二二四個。今年頂大也有缺額，其中台大有十七個、清大四個，陽明交通大學十三個。而缺額數最多的文化大學表示，該校招生名額多，學生填志願集中熱門學系，未來將持續精進教學品質。

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今年大學繁星推薦放榜，醫學與牙醫學系報名人數明顯下降，台灣牙醫教育學會理事長、高雄醫學大學牙醫系教授杜哲光說，面對此一趨勢，應重新定位醫牙人才價值，從高收入職業轉向健康照護核心專業，強化醫療與AI、工程跨域能力，同時從政策面改善醫療環境。

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