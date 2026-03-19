斗六高中繁星、特殊選才捷報 AI、半導體科系成主流

雲林縣斗六高中繼日前特殊選才10名學生挺進理想校系後，大學繁星推薦也有53名學生上榜，其中40人錄取國立大學，更有17名學生攻占清、交、成等頂尖大學的電機電子相關科系，顯見在AI與半導體產業的強勁磁吸效應下，「棄醫選電」已成為今年高分群考生的主流趨勢。

斗六高中繁星推薦有3名學生通過陽明交通大學醫學系、高雄醫學大學醫學系、長庚大學醫學系第一階段篩選，另有多人錄取清大生命科學暨醫學院學士班、醫學科學系及台北醫學大學生物醫學工程系。

校長程俊堅分析，受到全球AI與半導體產業蓬勃發展影響，今年校內高分群學生的志願導向出現顯著轉折，共有17名學生錄取電機電子指標科系，包含陽明交大半導體工程、清大電機、成大電機、中興、中山及中央等校，學生對於未來職涯的規畫更趨向與產業脈動接軌。

除了繁星推薦的佳績，特殊選才管道也讓多位具備天賦的學子脫穎而出。從小沉浸在數學世界的黃思諭，憑藉對學科的純粹熱愛，成功敲開台大數學系大門；而校內的機器人競技常勝軍詩賀鈞與郭彧睿，曾遠征土耳其參賽並獲總統賀電肯定，此次分別錄取清大電機系與長庚機械系，展現從競賽跨入專業學術殿堂的實力。

此外，校內多位運動健將也透過特殊選才，錄取屏東大學、高雄師範大學及台南大學等體育相關系所。