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限2個月搬離！高雄違建老聚落遭強拆 高齡住戶悲訴：能搬去哪

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄澄清湖旁一處違建聚落屬市有地，近日遭市府要求返還土地並強制拆除。記者宋原彰／攝影
高雄澄清湖旁一處違建聚落屬市有地，近日遭市府要求返還土地並強制拆除。記者宋原彰／攝影

高雄仁武區澄清巷一處老聚落近日遭市府要求返還土地並強制拆除，住戶痛陳市府只給予兩個月時間搬離，「真的不知道搬去哪裡」，高雄市政府強調，當地違建事實明確，但考量輾轉承租的住戶有高齡長者，已從優補助並提供社會住宅及租屋媒合，協助安居。

市府指仁武區慈惠段九三五地號八筆市有地長年遭占，地勢陡峭且經雨水長年沖刷已有安全疑慮，汛期恐致土壤流失、地基淘空，孳生病媒蚊等環境問題。今年元月九日通知住戶三月十五日前搬遷，十六日起依法拆除，已提供住戶及少部分轉租戶搬遷費，並協助異地承租安居。

「多數住戶未實際居住而轉租他人」財政局說，土地使用分區為青年活動中心區，遭占土地甚至轉租他人做鴿舍、工寮、道場、私人招待所、車庫停放跑車，需有所整頓。

居民表示，祖先在日治時期就設籍，今年初突然接獲市府公文要求短時間內搬離，對許多長者來說是一場突如其來的生活危機。

一名八十多歲居民嘆，房屋都有門牌號碼，一夕之間卻成違建，兩個月要找新房子、籌搬遷費，真的不知道搬哪兒去，另名住戶說，市府指當地滑坡有安全疑慮，他住了數十年都沒發生狀況，當地正計畫蓋原住民族博物館，卻不顧實際居住的「原住民」。

議員陳麗娜說，當地戰後被列為市有地，居民成了占用戶，過去多次傳出開發計畫，從未落實。居民年紀被拖老，經濟能力有限，市府卻通知六十五天後拆除，「市府幾十年都可以不處理的，不解現在為什麼這麼急」。

陳麗娜 原住民族 社會住宅 高雄 違建 住戶

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