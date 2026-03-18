孩子包圍縣府玩翻了！屏東兒童節讓孩子作主 紅到國際來朝聖

屏東去年創新舉辦「包圍縣府・孩子作主」兒童節活動，大受好評，引起國際注目，今年首度有泰國團隊來設遊戲攤，國際遊戲協會主席羅賓米勒（Robyn Monro Miller）今18日也特別拜會屏東縣長周春米，她對屏東推動兒童遊戲權與兒童參與政策留下深刻印象。

國際遊戲協會世界總會（IPA World）有來自70多個國家與地區的會員國家分會與組織成員，羅賓米勒女士是國際遊戲協會世界總會主席及澳洲遊戲協會（Play Australia）執行長，是國際極具影響力遊戲權倡議者。

羅賓米勒女士來訪始於去年亞太論壇期間，她聽聞屏東縣政府推動「包圍縣府・孩子作主」，政府空間開放給孩子自由遊戲，讓孩子走進原本象徵行政權力的場域，以遊戲重新詮釋公共空間，創新的兒童遊戲行動在全球更是難得一見，令她深感驚豔，一定要來屏東看看。

「一個願意讓孩子遊戲的城市，就是一個願意傾聽孩子聲音的城市」，縣長周春米說，遊戲不只是娛樂，而是孩子成長過程中非常重要的學習與發展方式，縣府從遊戲空間規畫建設到公共政策，希望讓孩子真正走進公共生活，表達想法及學習參與，成為城市一員。

屏東縣在推動兒童遊戲權一直領先全國，近年陸續在全縣各鄉鎮市建置27座共融遊戲場，加上今年啟用九如巴轆公園、新埤貓頭鷹共融公園、萬丹森林公園三座大型公園，總數達30座，覆蓋率達90%，每座共融遊戲場及公園施設之前都先辦理工作坊，聽取在地及孩童的意見，每年縣府辦理14場下鄉自由遊戲。

從去年起，屏東縣將兒童節活動轉型「包圍縣府孩子作主」活動，孩子走進縣政府遊戲，參與公共空間與城市議題討論，引起熱烈回響。今年「包圍縣府孩子作主」擴大辦理，從一天變成二天，還吸引泰國團隊參與，泰國農磨蘭普府行政區遊戲工作者4月4日在現場設攤與民眾互動，分享泰國遊戲文化，展現亞洲各地對兒童遊戲權議題的重視與交流。

羅賓米勒女士與縣府團隊及第一線遊戲工作者展開約2小時座談，分享澳洲在遊戲工作（Playwork）及兒童發展支持方面的實務經驗，也讓國際看見屏東在打造兒童友善城市上的創新行動。羅賓米勒女士與周春米在縣府大門口「包圍縣府」大玩偶合影、參訪九如巴轆公園遊戲場，她認為九如巴轆公園很適合老師帶孩子跟家長一起陪孩子們玩，大人們是孩子們遊戲陪伴者，直呼屏東經驗讓人「amazing」。

縣府社會處表示，未來將持續深化與國際組織及各國夥伴合作，屏東經驗走向世界，引入更多國際專業資源，打造更友善兒童成長的城市環境。