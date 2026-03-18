澄清巷限期拆除引反彈 民代批「溫暖在哪？」高市府回應了

高雄市仁武區澄清巷違建拆遷爭議延燒，居民今年初突發通知，限期65天內搬遷並執行拆除，因時間緊迫，讓不少人措手不及。對此，高市府回應，該違建屬非法占用市有地，依法收回土地、拆除違建。

居民指出，澄清巷聚落歷史追溯至清代，土地改列市有地後，居住權益長年未獲解決，雖被列占用戶仍持續繳納使用補償費，此次限期搬遷對多數高齡、經濟能力有限住戶，壓力沉重，而每戶卻僅獲約4萬餘元補償，不是不搬，是需要時間整理與找安置地點。

市議員陳麗娜出面協調，主張分階段拆除，已清空住戶先行處理，仍有困難者給予更多搬遷時間，建議延至4月、6月分批遷離，以降低衝擊；不過，16日拆除作業，部分請求緩拆一周的住戶也列入作業，引發居民情緒反彈。

陳麗娜表示，她趕赴現場並與市府財政局協調後，才暫緩部分拆除時程，質疑市府長年未處理該聚落問題，如今卻在短時間內要求搬遷，政府若一切依法行政，更應兼顧人情與弱勢處境，批評限時拆除展現的是行政僵化，而非溫暖治理。

高市財政局指出，該地為仁武區慈惠段935地號等8筆市有土地，使用分區為青年活動中心區，地上11戶建物均屬長期非法占用違章建築，並非外界所稱百年聚落，現場設施用途包含鴿舍、工寮、道場、私人招待所及車庫等，部分也涉及占用、轉租。

財政局強調，此案已於1月9日函請占用戶3月15日前完成搬遷，依規定16日起執行拆除，考量汛期將至，若持續占用，恐有土壤流失、地基掏空等公共安全、環境衛生疑慮。

除提供搬遷補助金，針對高齡住戶從優補助，同時協助媒合租屋及社會住宅，未來收回土地後，將結合鄰近果嶺自然公園與澄清湖周邊環境，推動綠美化與景觀營造，打造澄清湖特定區綠色廊帶。

仁武區澄清巷違建拆遷爭議延燒，高市府則強調依法拆除。圖／市議員陳麗娜提供

仁武區澄清巷違建拆遷爭議延燒，高市府則強調依法拆除。圖／市議員陳麗娜提供