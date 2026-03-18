從東引走向日本 馬祖高中李雅筑青年百億計畫圓夢

來自東引，就讀馬祖高中餐飲學程高三的李雅筑，順利錄取青年百億海外圓夢基金計畫，將於7月中到日本福岡。她說，嚮往學習日本料理，希望能創作結合日本與馬祖的特色菜餚。

李雅筑今天接受中央社記者訪問，談起申請青年百億海外圓夢計畫的動機。她幼時與家人搬到東引，求學過程都在馬祖度過。小學3年級暑假參加廚藝班，學做日本料理大阪燒後，就對日本與日本料理產生興趣，更希望有天能踏上日本土地，一圓學料理的夢想。

從來沒有出過國的李雅筑，在得知青年百億圓夢計畫中的「美味上架中：食創實驗室」能到日本學料理後，便著手撰寫計畫書。她說，馬祖位處離島，日文相關的資源十分稀少，學校的授課內容也以中西餐、烘焙、飲料調製為主，也許是對學習日本料理的渴望打動評審，讓她一路過關斬將，順利錄取。

李雅筑表示，2月中錄取後，除了學校的觀光日語課外，她還透過線上課程學習日語會話，並購買料理書籍研讀。她還設下此行目標，除學到最感興趣的日本甜點製作方式，還要創作出結合馬祖飲食文化，與日本料理特色的菜餚。

李雅筑強調，感謝青年百億計畫為自己圓了赴日的夢想，雖然馬祖缺乏日本與日文的資源，但透過自身經驗，希望有志申請的學弟妹，不用害怕失敗，要先嘗試才會有結果。