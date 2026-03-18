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國際頂尖搜救課屏東登場 納入受困消防員救援訓練

中央社／ 屏東縣18日電

國際頂尖消防搜救培訓課程「PARATECH UNIVERSITY」屏東登場，8國搜救菁英齊聚強化專業。專用於救援受困消防員的快速救援板發明者也來台授課。

國際消防搜救實務培訓課程「PARATECHUNIVERSITY」在屏東縣消防局特搜大隊基地舉行，來自美國、英國、土耳其、日本、韓國、泰國、馬來西亞及台灣等8國搜救人員同場交流，為國內具指標性國際訓練活動。

今天課程邀請「FAST Board救援板」設計者兼訓練教官、同時也是美國賓州費城消防隊員Eric Allen來台授課，示範受困消防員救援技術。課程以消防員在火場受傷昏迷為情境，實際演練在樓梯間以救援板正確搬運方式。

參與課程的花蓮特搜大隊分隊長王韋竣接受媒體聯訪表示，近年消防員殉職案件增加，消防員安全更加受重視，不少單位也採購救援板。課程由國外資深教官示範包含救援板及支撐柱在內等工具運用，並講解原理與注意事項，機會實屬難得。

屏東縣政府消防局表示，「PARATECHUNIVERSITY」亞洲場首站選在屏東，顯示特搜基地設施與救援實力獲國際肯定，也展現台灣消防與國際救援體系交流成果。透過跨國訓練，消防人員可觀摩各國最新技術與實務經驗，強化面對重大及複合型災害應變能力。

消防局指出，本次訓練規劃多項核心課程，包括重型車禍救助與穩定、倒塌建築物支撐系統、重物搬移操作及工具實驗室技術介紹。由於報名踴躍，首批名額已額滿，為嘉惠國內搜救隊，16至18日特為台灣消防人員加開標準課程。

消防人員 土耳其 屏東

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