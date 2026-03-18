ILCA亞洲盃帆船賽澎湖站 逾百名國際好手競技

2026年ILCA亞洲盃帆船賽澎湖站賽事將自3月19日起在觀音亭海域展開，共計來自世界各地13國逾100名選手參賽，精彩可期。

澎湖縣政府參議林長安、國民黨立委林倩綺、議長陳毓仁、國民黨議員許國政、教育處長陳晶卉與中華民國帆船協會理事長陳雙全等人今天共同舉行記者會，宣布ILCA亞洲盃帆船賽澎湖站19日起在澎湖觀音亭海域展開。

林長安表示，縣長陳光復上任來，重視運動推廣，打造運動城市，指示縣內運動場館優化與改建，大幅提升運動賽事，歡迎各國好手到澎湖參加ILCA亞洲盃帆船賽澎湖站賽事，讓世界看見澎湖。

陳雙全表示，19日至24日在觀音亭海域展開6天的賽事，各國選手陸續抵達，並展開賽前訓練，以爭取佳績。

陳雙全表示，澎湖擁有穩定的東北季風與優越的海域條件，是亞洲重要的帆船訓練與競賽場域，在爭取5年之後，今年ILCA亞洲盃帆船賽的2場賽事，首場賽事就選定在澎湖站舉行，不僅是一項重要的國際帆船賽事，也展現澎湖推動海洋運動與國際交流的成果，未來也將全國性的帆船或風浪板等賽事移師至澎湖舉行。

帆船協會表示，今年亞洲盃澎湖站賽事是單一船型的帆船賽，所有參賽選手在為期6天的賽事中，在風力與時間的限定下，每天在2海里的角標內海域，進行3場次的賽事，至少要賽滿12場次，爭取佳績。