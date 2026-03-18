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從失控到穩定 金門家扶心理復原服務助受創兒少重拾生活節奏

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門家扶中心推動心理創傷復原服務，並逐步建置「感官律動調節室」，結合心理專業與感覺統合概念，打造安全且具支持性的空間，協助兒少穩定情緒。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心推動心理創傷復原服務，並逐步建置「感官律動調節室」，結合心理專業與感覺統合概念，打造安全且具支持性的空間，協助兒少穩定情緒。圖／金門家扶中心提供

為協助面臨情緒困擾、創傷經驗及特殊需求的兒童與少年，金門家扶中心今天表示，近年推動心理創傷復原服務，並逐步建置「感官律動調節室」，結合心理專業與感覺統合概念，打造安全且具支持性的空間，盼協助兒少穩定情緒、重建生活節奏。

家扶中心指出，不少兒少在成長過程中，因家庭變故、發展限制或創傷經驗，導致情緒辨識困難、人際互動受挫，甚至出現行為失控情形。若缺乏即時介入，往往影響學習與整體發展。因此，中心透過心理諮商、遊戲治療及感官律動調節等方式，協助孩子逐步理解情緒，學習以適當方式表達內在感受。

其中，「感官律動調節室」是重要介入空間之一，透過搖擺、擠壓、翻滾與律動等設計，引導孩子藉由身體活動釋放壓力與情緒，在動態過程中練習穩定自己，進一步提升專注力與自我控制能力。

家扶也提及，實務案例中，一名化名「小寶」的兒童，因曾目睹家庭衝突，加上本身有輕度智能障礙，過去面對挫折時常以吼叫或攻擊行為表達情緒，讓照顧者承受不小壓力。經社工評估後介入心理創傷復原服務，小寶透過感官律動活動與持續陪伴，逐漸學會辨識情緒與遵守規範，從過去容易失控，到如今能按步完成任務，甚至開始主動與同儕互動。

金門家扶中心主任洪依帆表示，每個孩子都需要被理解與接住，未來將持續深化心理創傷復原服務，並優化感官律動空間，期盼讓更多面臨困境的兒少，在安全與信任中成長，逐步培養面對生活挑戰的能力。

金門家扶中心逐步建置「感官律動調節室」，結合心理專業與感覺統合概念，打造安全且具支持性的空間，協助兒少穩定情緒。圖／金門家扶中心提供
金門家扶中心逐步建置「感官律動調節室」，結合心理專業與感覺統合概念，打造安全且具支持性的空間，協助兒少穩定情緒。圖／金門家扶中心提供

心理諮商 金門 兒少

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