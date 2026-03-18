高雄港再迎國際郵輪新面孔 水晶郵輪「水晶合韻號」首航高雄港

高雄港3月郵輪精彩不斷！繼3月8日地中海郵輪「地中海榮耀」（MSC BELLISSIMA）及3月11日銀海郵輪「銀海明月號」（SILVER MOON）相繼首航後，18日上午再迎國際郵輪新面孔—水晶郵輪「水晶合韻號」（Crystal Symphony）首度靠泊高雄港，成為今年第5艘首航高雄港的國際郵輪，高雄港務分公司特別以象徵歡迎的噴水儀式隆重迎接郵輪進港，並致贈船長首航紀念牌，表達誠摯歡迎之意。

此次亦為水晶郵輪首次將旗下郵輪帶至高雄港，未來也期待能將高雄港納入航線規劃，持續拓展合作契機。

「水晶合韻號」雖為首次造訪高雄港，但與去年停靠高雄港迎接新年的日本郵船郵輪株式會社「飛鳥2號」（ASUKA II）頗有淵源。事實上，「飛鳥2號」前身正是「水晶和諧號」（Crystal Harmony），過去曾與「水晶合韻號」同屬水晶郵輪旗下。水晶郵輪最初由日本郵船株式會社成立，其後由香港雲頂集團接手營運，近年則由A&K Travel Group收購並整合品牌，重新投入高端郵輪市場。

「水晶合韻號」總噸數5.1萬噸、船長238.1公尺、船寬30.2公尺，設計載客量848人，並於去（114）年重新翻新，全船客房皆為海景套房設計，旅客在房艙內即可欣賞遼闊海景。船上餐飲選擇多元，休閒設施亦相當豐富，包括超過3,000平方英尺（約84坪以上）的健身中心，以及板式網球、匹克球與高爾夫球等運動設施，亦設有收藏超過2,000冊書籍的圖書館，提供旅客閱讀與休憩空間，讓旅客在航程中不僅能欣賞海上風景，也能享受從容而富有質感的海上旅遊。

為迎接以歐美籍旅客為主的515位郵輪旅客蒞臨高雄港，高雄港務分公司與高雄市政府海洋局合作安排迎賓活動，現場由原住民迎賓舞蹈揭開序幕，透過熱情洋溢的歌舞迎接遠道而來的旅客，並邀請旅客配戴原住民頭飾，一同參與互動，親身感受臺灣多元文化的魅力。此外，高雄港務分公司亦安排春聯書法體驗，由專業書法老師指導旅客揮毫，並將旅客的英文名字轉換為中文書寫於春聯上，讓旅客將這份富含臺灣特色的文化紀念帶回家。

高雄港務分公司表示，高雄港持續精進旅運中心軟硬體設施與旅客通關服務品質，致力打造更友善的郵輪靠泊與旅客服務環境。未來也將持續攜手地方政府，透過多元文化迎賓與城市特色展現，讓來自世界各地的郵輪旅客在高雄港留下深刻而美好的港都印象。