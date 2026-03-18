餐旅業人才荒 高餐大實習博覽會釋近3900職缺

餐旅業人才荒持續擴大，不少企業選擇進入校園舉辦實習媒合徵才活動，祭出留任加薪等福利搶人。國立高雄餐飲大學今天舉辦實習博覽會，共有115家業者開出近3900個實習職缺。

高餐大今天舉辦實習博覽會，全台知名餐旅業者、國際酒店等皆參與設攤，招募實習生，平均薪資為新台幣2萬9500元至4萬元不等。高餐大表示，此次可觀察到星級酒店薪資較以往提高，平均薪資約為2萬9500元至3萬3000元之間；部分企業提供技術加給。

高餐大表示，根據勞動部統計，去年服務業人力需求約有27萬多，招募人才時間拉長到3.5個月，此次校內舉辦實習媒合活動，共有115家飯店、餐飲、旅行社、烘焙坊等企業到校參與，共提供3897個實習職缺，平均每名學生有8個工作機會，顯示人力缺口明顯。此次參與實習媒合的業者包括，連鎖餐廳乾杯集團、饗賓餐旅、新天地餐飲集團、開展餐飲集團、王品集團、麥當勞、瓦城等。

在眾多餐旅業者中，老新台菜餐飲集團最受青睞，近200名學生報名。老新台菜執行長薛舜迪表示，集團內高雄的新進員工，起薪為3萬7000元；台北員工則為4萬元，每3個月通過考核，加薪1000元，且畢業後留任，實習年資照算。

高餐大校長方德隆說，新世代年輕人看重的不只是薪水，還有職涯前瞻性，企業定期幫員工上課，提升能力，而升遷制度清楚或是有意到海外擴店的業者，都容易受到年輕學子青睞。

高餐大表示，因招募人才不易，各家業者起薪都較以往高，像是鼎泰豐實習生薪資達3萬7500元，此次開出122個職缺；星野餐飲集團、膳馨餐飲、貓下去餐酒館提供實習生薪資約3萬8500元，高餐大校友開設的「好食慢慢」提供實習生薪資約3萬9000元。