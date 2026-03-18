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屏東幼兒園爆虐童疑雲！家長竟靠新聞才知情 議員轟「制度失靈」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣屏東市某幼兒園近日發生教保員疑持棍虐童事件引發關注，縣府教育處表示，全案組調查小組調查，請園方今發通知單跟全園家長說明。圖為屏東縣府外觀資料照
屏東縣屏東市某幼兒園近日發生教保員疑持棍虐童事件引發關注，縣府教育處表示，全案組調查小組調查，請園方今發通知單跟全園家長說明。圖為屏東縣府外觀資料照

屏東縣屏東市某幼兒園近日發生教保員疑持棍虐童事件，屏東縣議員陳揚說，他接到多名家長陳情，學校發生這麼嚴重事情，竟然是看新聞才知道，園方第一時間未妥善傳達，更引發家長擔憂。教育處表示，全案組調查小組調查，請園方今發通知單跟全園家長說明。

教育處表示，此案今年3月4日接獲社會處兒少通報，3月10日開教保人員違法事件審查小組會議，並決議受理，籌組調查小組調查。該名教保人員是合格教保員，從事教保員約20年，若調查結果涉及違法，將依教保服務人員條例裁處。

「孩子的安全，不能等新聞才知道！」縣議員陳揚說，他接獲多名該幼兒園家長陳情，不知道幼兒園發生這樣狀況，第一時間資訊沒有被妥善傳達，甚至可能出現通報與溝通機制斷裂。家長連孩子是否處於風險中，都要靠媒體才得知，這不只是單一事件，而是制度出了問題。

陳揚說，要求教育處立即督導園方，盡快向所有家長說明事件經過、處置情形與後續輔導措施，才能避免恐慌持續擴大。

全案因為有網友將該幼兒園內監控影像上傳到社群媒體，引發熱議才曝光。

教育處表示，該教保員服務班級是小班，該班幼生人數20人，園方已立即停止該名教保員教學職務，並於今日發通知單給全園家長說明。另已組成調查小組調查，倘調查結果涉及違法事件，將依教保服務人員條例裁處。

幼兒園 社群媒體 教保員

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