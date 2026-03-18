高雄周末用水注意！澄清湖淨水場全停影響48萬戶

高雄市民此周末將有多區域面臨用水困難，台灣自來水公司發布最新停水公告，為配合台電架空線路地下化施工，肩負大高雄供水樞紐重任的澄清湖淨水場將全面配合停電，供水作業完全停擺，預計將有48萬戶受影響，迎來長達12小時的停水與降壓。

台水第七區管理處說明，此次因應台電仁大長庚線及仁資分歧線施工，停水時間自3月22日上午8時起，至晚間8時止，由於影響戶數龐大，水公司急籲民眾務必提早儲水備用。

完全停水區域包含三民區44里、鳳山區7里、鳥松區3里。水壓降低區域影響範圍更大，將包含新興區、仁武區、前金區、苓雅區、鹽埕區等區域全區降壓；部分降壓包含三民區、鳳山區、鼓山區、左營區、前鎮區。

水公司提醒，停水期間民眾務必慎防火源，並強制關閉抽水馬達電源，若馬達在無水狀態下持續空轉，極易過熱引發火災或設備損毀。此外，建築物進水口低於地面的用戶，需關閉總表前制水閥，以防發生虹吸汙染。

台水坦言，雖然預計晚間8點後將陸續復水，但面對48萬戶的龐大需求，復水瞬間管網壓力極大，管線末端及地勢較高的區域，水壓恢復勢必需要更長時間。