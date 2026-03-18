高雄澄清湖旁百年違建聚落遭強制拆除 貧困戶悲訴：不知道能去哪？

高雄澄清湖旁一處近百年歷史的老聚落，因土地屬市政府財產，近日遭市府要求返還土地並強制拆除，當地十多棟建築共9戶人家多為高齡長者，面對家園被毀心痛不已，痛訴市府強編理由，讓住戶流落街頭，只給予2個月搬離、找新居所，「真的不知道要搬去哪裡」，弱勢長者最終求助無門，只能掛布條指控市府「掠奪民產，拒絕暴力拆遷，還我居住權利」。

高雄市府表示，澄清巷內共11戶全屬市府財政局土地，長年遭住戶長期占用，違章建築事實明確，且當地因地形陡峭，雨水經年沖刷之下已有安全疑慮，市府去年底啟動專案，提前於66天前告知住戶搬遷，並給予搬遷費，本月16日正式拆除；且多數房產所有人皆未實際居住，而是轉租他人，未具備社會福利身份，部分具社福身份者已先行安置於社會住宅。

居住在澄清巷的居民求助表示，城市發展同時應保留人情，當地是已有近百年歷史的老聚落，他們祖先最早在日治時期昭和 6 年（1931 年）就已設籍居住於此，世代生活至今，但年初時突然接獲市府公文，要求短時間內搬離並拆除建物，「對許多年齡已達70、80歲甚至90歲的長者而言，這不僅是一紙行政命令，更是一場突如其來的生活危機。」

目前仍居住在澄清巷的住戶多為60至80歲以上的高齡長者，許多人一輩子都生活在此，沒有其他房產，也沒有能力在短時間內找到新住所，面臨晚年失去住所困境。一名80多歲居民無奈表示「房屋都有門牌號碼，卻在一夕之間成了違建，我們不是反對城市發展，但我們老了，真的不知道要搬去哪裡」，後續還有生活、醫療、經濟等問題，相當憂心。

工務局違章建築拆除大隊本周已正式動工拆除，目前仍進行第一棟建築拆除作業，當地住戶日前則房屋周邊掛起布條稱「慟泣！拆的是房子，毀掉我們終老安生日子」、「掠奪民產，還我居住權益」、「搬遷65天，第66天強拆民宅」。

「從收到公文到搬遷期限僅約2個月，要尋找新居、籌措搬遷費，幾乎是不可能完成的任務。」另名住戶表示，市府發公文稱該地是滑坡，安全有疑慮，但他住了數十年都沒發現房屋有狀況，質疑市府強編理由驅趕住戶，目前當地正計畫興建原住民博物館，卻不顧真實居住的「原住」民，強拆手段只是讓老人流落街頭，毫無居住正義可言。

高雄澄清湖旁一處近百年歷史的老聚落，因土地屬市政府財產，近日遭市府要求返還土地並強制拆除，當地高齡住戶痛訴市府強編理由，讓住戶流落街頭。記者宋原彰／攝影

高雄澄清湖旁一處近百年歷史的老聚落，因土地屬市政府財產，近日遭市府要求返還土地並強制拆除，當地高齡住戶痛訴市府強編理由，讓住戶流落街頭。記者宋原彰／攝影

高雄澄清湖旁一處近百年歷史的老聚落，因土地屬市政府財產，近日遭市府要求返還土地並強制拆除，當地高齡住戶痛訴市府強編理由，讓住戶流落街頭。記者宋原彰／攝影