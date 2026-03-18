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海委會論壇「印太海廢平台」倡議 凝聚3關鍵合作

中央社／ 高雄18日電

海委會於金門舉辦論壇，多國代表從2大面向展開對話，凝聚對「印太海廢平台」倡議內容共識，同時討論出1年內區域優先方案，將專注3個關鍵領域，逐步邁向制度化合作。

海洋委員會今天說明，「印太海洋廢棄物治理國際論壇」於17日進入第2天密集互動討論，從專題發表到分組討論，多輪整合後凝聚共識，確認海廢治理為跨領域、跨國界的結構性挑戰。

依海委會今天發布新聞稿內容，日本全球環境戰略研究所（IGES）等多國代表及國內企業與非政府組織，於2場主題對話中，從2大面向展開討論，分別為「看見漂流：從前線現場的海廢看見金門海岸到與世界的距離」，以及「跨區域合作：我們可以一起做什麼？海廢治理策略與經驗分享」。

海委會指出，與會者從地方治理、非政府組織協作到產業運用的行動層次，聚焦出未來1年具體行動方案，拼起印太海廢治理的關鍵拼圖。

海委會表示，此次與會者提出1年內實際可行合作方案，包含3個關鍵領域，首先是需要印太區域平台以整合相關組織，並分享跨國訊息，另應加強國際夥伴關係，與更多利害關係人建立連結，最後是透過政府與企業共同支持，建立區域循環經濟樞紐，擴大回收與處理的規模經濟。

海洋委員會副主委宋承恩指出，此次交流凝聚夥伴對「印太海廢平台」倡議內容共識，並討論出1年內的區域優先方案，在資料治理、資金配置與創新機制上獲得具體進展。

海廢 海委會

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