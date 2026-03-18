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金防部實彈操演火力全開 民眾被吵醒「以為開戰」
陸軍金門防衛指揮部今日清晨實施第1季「太武操演」，於烈嶼東崗海域展開大規模實彈射擊，模擬敵軍登陸情境，演練近岸防禦與灘岸戰鬥。清晨火砲齊發、聲勢震撼，不少民眾被轟隆巨響驚醒，直呼「還以為兩岸真的開打了」。
此次操演由烈嶼守備大隊主導，動員戰、甲車與各式火砲進入一線據點，實施包括無人機應處、驅離射擊、灘岸防禦及最後防護射擊等課目，強調以實戰化方式驗證部隊整體作戰能力。演練全程依「實人、實物、實地、實時」原則，透過連續狀況發布，強化官兵臨戰應變與指揮通聯。
金防部指出，此次投入60、81、120迫擊砲及105榴砲等火力，並搭配50機槍、40榴彈槍與66火箭彈，建構綿密火網；同時出動M41D戰車、CM21甲車及CM23迫砲車實施機動射擊，並結合「部隊覺知應用套件（TAK）」提升指管效率，達成兵種協同作戰目標。
由於今天上午吹南風，實彈射擊過程震動烈嶼與金門本島，當地居民明顯感受火砲震波。有民眾表示，一早被連續砲聲嚇醒，「窗戶都在震，還以為發生戰事」；也有人說，雖然習慣軍事演訓，但如此密集火力仍屬少見，「心裡難免緊張」。不過也有居民認為，演訓展現防衛能力，「至少讓人安心，知道部隊有在準備」。
金防部強調，面對灰色地帶威脅與區域情勢變化，部隊持續依計畫強化戰備整備，透過實兵實彈操演，驗證防區整體防禦能量。同時邀請地方首長與相關單位觀摩，期盼提升民眾防衛意識，凝聚全民支持國防力量。
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