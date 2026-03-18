快訊

經典賽／不斷更新！9局上結束委內瑞拉3：2領先 美國最後反攻機會

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

LINE免費貼圖4款！2款免任務快下載 麥當勞藏台灣國語＋諧音哏圖超好用

聽新聞
0:00 / 0:00

金防部實彈操演火力全開 民眾被吵醒「以為開戰」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
陸軍金門防衛指揮部今日實施「太武操演」，於烈嶼東崗海域展開大規模實彈射擊，模擬敵軍登陸情境，清晨火砲齊發、聲勢震撼。記者蔡家蓁／攝影
陸軍金門防衛指揮部今日實施「太武操演」，於烈嶼東崗海域展開大規模實彈射擊，模擬敵軍登陸情境，清晨火砲齊發、聲勢震撼。記者蔡家蓁／攝影

陸軍金門防衛指揮部今日清晨實施第1季「太武操演」，於烈嶼東崗海域展開大規模實彈射擊，模擬敵軍登陸情境，演練近岸防禦與灘岸戰鬥。清晨火砲齊發、聲勢震撼，不少民眾被轟隆巨響驚醒，直呼「還以為兩岸真的開打了」。

此次操演由烈嶼守備大隊主導，動員戰、甲車與各式火砲進入一線據點，實施包括無人機應處、驅離射擊、灘岸防禦及最後防護射擊等課目，強調以實戰化方式驗證部隊整體作戰能力。演練全程依「實人、實物、實地、實時」原則，透過連續狀況發布，強化官兵臨戰應變與指揮通聯。

金防部指出，此次投入60、81、120迫擊砲及105榴砲等火力，並搭配50機槍、40榴彈槍與66火箭彈，建構綿密火網；同時出動M41D戰車、CM21甲車及CM23迫砲車實施機動射擊，並結合「部隊覺知應用套件（TAK）」提升指管效率，達成兵種協同作戰目標。

由於今天上午吹南風，實彈射擊過程震動烈嶼與金門本島，當地居民明顯感受火砲震波。有民眾表示，一早被連續砲聲嚇醒，「窗戶都在震，還以為發生戰事」；也有人說，雖然習慣軍事演訓，但如此密集火力仍屬少見，「心裡難免緊張」。不過也有居民認為，演訓展現防衛能力，「至少讓人安心，知道部隊有在準備」。

金防部強調，面對灰色地帶威脅與區域情勢變化，部隊持續依計畫強化戰備整備，透過實兵實彈操演，驗證防區整體防禦能量。同時邀請地方首長與相關單位觀摩，期盼提升民眾防衛意識，凝聚全民支持國防力量。

陸軍金門防衛指揮部今日實施「太武操演」，於烈嶼東崗海域展開大規模實彈射擊，清晨火砲齊發、聲勢震撼。記者蔡家蓁／攝影
陸軍金門防衛指揮部今日實施「太武操演」，於烈嶼東崗海域展開大規模實彈射擊，清晨火砲齊發、聲勢震撼。記者蔡家蓁／攝影

陸軍金門防衛指揮部今日實施「太武操演」，模擬敵軍登陸情境，演習逼真。記者蔡家蓁／攝影
陸軍金門防衛指揮部今日實施「太武操演」，模擬敵軍登陸情境，演習逼真。記者蔡家蓁／攝影

陸軍金門防衛指揮部今日實施「太武操演」，於烈嶼東崗海域展開大規模實彈射擊，模擬敵軍登陸情境。記者蔡家蓁／攝影
陸軍金門防衛指揮部今日實施「太武操演」，於烈嶼東崗海域展開大規模實彈射擊，模擬敵軍登陸情境。記者蔡家蓁／攝影

陸軍金門防衛指揮部今日實施「太武操演」，於烈嶼東崗海域展開大規模實彈射擊。記者蔡家蓁／攝影
陸軍金門防衛指揮部今日實施「太武操演」，於烈嶼東崗海域展開大規模實彈射擊。記者蔡家蓁／攝影

金防部 陸軍

延伸閱讀

澎湖戰綜暨三合一會報 副縣長林皆興：強化防衛韌性與危機應變

共軍兩棲攻擊艦 近期密集演訓

獨／靶船前進九鵬外海中 空射雄3可望26日首度實彈射擊

反制中共遠火威脅　中科院116年實測低成本防空彈藥

相關新聞

金防部實彈操演火力全開 民眾被吵醒「以為開戰」

陸軍金門防衛指揮部今日清晨實施第1季「太武操演」，於烈嶼東崗海域展開大規模實彈射擊，模擬敵軍登陸情境，演練近岸防禦與灘岸戰鬥。清晨火砲齊發、聲勢震撼，不少民眾被轟隆巨響驚醒，直呼「還以為兩岸真的開打了」。

高流「爵對有春」清明連假登場 聽爵士樂祭大獎再抽南韓5日遊

春天聽爵士樂，邁入第4屆「爵對有春」將於4月3日至6日在高雄流行音樂中心音浪塔與海風廣場登場，以音樂、野餐、露天電影院為主軸，卡司橫跨台灣、日本、南韓、阿根廷與美國，展現多元交融的爵士樂風貌，現場結合市集與露天電影院，打造輕鬆愜意音樂氛圍。

新聞眼／大開社福補助支票 給下任難題

高雄負債居全國之冠，市長陳其邁上任後五年零舉借、還債二百五十億元，但高雄人均負債仍逾八萬元。長者敬老卡點數額度偏低，長期受藍綠議員詬病，學生免費營養午餐則是年初台北市長蔣萬安帶動下急轉彎的政策，然而社福補助易放難收，勢必成為下任市長的頭痛難題。

高雄公費流感疫苗逾84萬劑用罄 新冠疫苗接種延長至4月底

高雄市114年度公費流感疫苗全數用罄。衛生局指出，去年10月開放11類對象接種，全市累計施打84萬6750劑，涵蓋率達31.08%，隨著疫苗接種作業告一段落，後續以藥物治療與高風險族群防護為防疫重點。

「祈夢」登錄文化資產 在地人有共識盼打造馬祖軟實力

連江縣政府推動地方無形文化資產保存再跨一步。縣文化處今日中午在北竿芹壁龍角峰伍位靈公廟廂房召開「北竿龍角峰祈夢文化」登錄文化資產前說明會，邀集文資審議委員實地現勘並向地方說明調查成果，盼凝聚共識，爭取將這項獨具特色的宗教民俗正式納入文化資產體系，強化馬祖文化能見度與觀光軟實力。

把家鄉故事變品牌！屏東社造徵選開跑 找尋下一個亮點社區

鼓勵在地居民參與公共事務、回應多元社區發展需求，屏東縣政府文化處「115年度屏東縣社區營造點徵選補助計畫」正式開跑，即日起至3月30日止，邀請鄉鎮公所、學校、社區發展協會、民間團體、公寓大廈管理委員會、新住民以及青年（含新二代），年滿18歲即可參與提案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。