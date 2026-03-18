把家鄉故事變品牌 屏東社造徵選開跑 找尋下一個亮點社區

鼓勵在地居民參與公共事務、回應多元社區發展需求，屏東縣政府文化處「115年度屏東縣社區營造點徵選補助計畫」正式開跑，即日起至3月30日止，邀請鄉鎮公所、學校、社區發展協會、民間團體、公寓大廈管理委員會、新住民以及青年（含新二代），年滿18歲即可參與提案。

今年徵選計畫整體內容轉型，分為「文化共創類」、「區域平台類-鄉鎮市公所」、「社造沙盒類」三大主題。希望從「文化扎根」邁向「品牌輸出」，鼓勵提案單位思考長期發展策略與成果轉化方式，透過具市場潛力與故事性社區產業或遊程，形成具識別度與傳播力的在地品牌。

去年包括潮州鎮公所、內埔鄉公所、林邊鄉公所等，透過行政社造化擾動在地，帶動居民共同參與，推動老街導覽與活化、文化保存、生態教育；也有不少社區與青年合作，將社區人文、產業與生活故事，轉化為藝術創作、戲劇與遊程等，這些都是社區居民發掘在地資源、凝聚共識成果。

115年度屏東縣社區營造點徵選補助計畫等相關資訊可至文化處官網或屏東縣社區營造中心臉書查詢。

屏東縣政府文化處「115年度屏東縣社區營造點徵選補助計畫」正式開跑，即日起至3月30日止，去年社區推展遊程，讓民眾認識社區多元面貌。圖／社造中心提供